Florida | ricompensa di 38mila dollari per scoprire l' identità di chi ha ucciso un delfino

(Di martedì 16 luglio 2019) È stata aperta ufficialmente la caccia all'uomo che nei pressi di Upper Captiva Island, nel sud-ovest della, ha barbaramente pugnalato alla testa untursiope o più comunemente chiamato "dal naso a bottiglia", noto a tutti per la sua bontà e socievolezza. Le autorità, in seguito alla barbarie compiuta, ha deciso di punire il colpevole offrendo unadi 38.000a chiunque fosse in grado di rilevare l'dell'assassino o che possa fornire informazioni necessarie all'individuazione. Una cifra davvero importante che dimostra quanto sia preziosa la vita di un animale e in questo specifico caso di un. Secondo quanto stabilito dalla legislazione sulla tutela dei mammiferi marini, le uccisioni sono sempre punite con multe sino a 100.000e con almeno un anno di detenzione. Le dinamiche della barbarie Le autorità e gli agenti della ...

