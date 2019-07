(Di martedì 16 luglio 2019) "Io non sono affezionato agli 80, ma quelli non erano soldi di. Quelli sono soldi degli italiani, e se si dice ai cittadini che si toglieranno 80per fare latax, o peggio aumentare l'Iva per fare latax, questo per me è inaccettabile": così Luigi Ditorna sulla proposta fiscale della, sottolineando di "non aver ancora visto le coperture" per realizzarla.