Filippo Bisciglia confessa da ragazzino ho rischiato la vita

Filippo Bisciglia : "Sono stato in coma quando avevo 15 anni" : In una lunga intervista alla rivista F di Cairo Editore, il conduttore di Temptation Island confida alcuni dei suoi 'segreti' più preziosi, tra cui anche il suo ricordo più caro. Filippo Bisciglia, infatti, avrebbe rischiato di perdere la vita alla giovane età di 15 anni, a seguito di un grave incidente stradale. Tra i suoi ricordi di adolescenza più particolari, dunque, spunta il lungo ricovero in ospedale, oltre al tragico coma ...

Temptation Island - Filippo Bisciglia confessa il suo dramma : "Sono stato in coma - ho visto la luce e..." : "Il mio ricordo più caro? A 15 anni ho fatto un incidente in motorino. Sono stato in coma farmacologico e durante quello stato di incoscienza ho visto quella meravigliosa luce bianca che si dice preceda lo stato di morte". Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, ha parlato per la prima v

Anticipazioni Temptation Island : Filippo Bisciglia si commuove : Filippo Bisciglia commosso a Temptation Island: cosa è successo Filippo Bisciglia è stato recentemente intervistato dal settimanale F dove, forse in maniera del tutto involontaria, ha rivelato alcune succose Anticipazioni di Temptation Island. Cosa ha dichiarato il conduttore? Il suo interlocutore gli ha chiesto se è una persona che piange spesso e quand’è stata l’ultima volta che si è commosso. La risposta del conduttore ha ...

Temptation Island - Jessica e Andrea fingono? La coppia smentisce e interviene Filippo Bisciglia - : Novella Toloni Secondo i fan della trasmissione la coppia starebbe fingendo una profonda crisi nel programma per ottenere fama e visibilità. Nonostante il divieto della produzione i due hanno smentito i fatti sui social e in loro difesa si sono schierati anche Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia Negli ultimi giorni è scoppiato un vero e proprio caso intorno alla storia di Andrea e Jessica a Temptation Island. Sui social è iniziata ...

Filippo Bisciglia merita più spazio in televisione... per Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo, all'interno della rubrica su 'Nuovo', ha tessuto le lodi di Filippo Bisciglia, da sei anni, narratore del viaggio nei sentimenti di 'Temptation Island'. Visto il successo ed il gradimento da parte del pubblico, il giornalista è fermamente convinto che l'ex gieffino meriti altre opportunità dal punto di vista professionale: Filippo Bisciglia merita più spazio in televisione. È un ragazzo talentuoso e, al contrario di altri ...

