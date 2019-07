FIFA 20 | La serie perderà la Juventus per i prossimi tre anni

FIFA 19 Global Series Play Off Xbox : ecco i 16 qualificati al mondiale! : Si sono svolti ad Amburgo, in Germania, dal 5 al 7 agosto, i Play off Xbox delle Global Series di Fifa 19 che hanno determinato i nomi dei 16 pro Player che parteciperanno nel corso delle prossime settimane alla Fifa eWorld Cup, il vero e proprio mondiale di Fifa! I partecipanti erano 64, di cui […] L'articolo Fifa 19 Global Series Play Off Xbox: ecco i 16 qualificati al mondiale! proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA 19 Global Series Play Off : collega il tuo account Twitch a quello EA per ricevere premi speciali! : In occasione dei Play off delle Global Series torna l’iniziativa di EA Sports, in collaborazione con Twitch, la nota piattaforma di streaming, utilizzata dagli appassionati di videogames di tutto il mondo: coloro che effettueranno il collegamento l’account di FIFA a quello di Twitch e seguiranno la diretta da venerdì 5 a domenica 7 luglio parteciperanno […] L'articolo FIFA 19 Global Series Play Off: collega il tuo account ...

FIFA 19 GLOBAL SERIES : Battuto il record di spettatori : Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) hanno comunicato che le EA SPORTS FIFA 19 GLOBAL SERIES hanno ottenuto 61 milioni di views totali da parte del pubblico di tutto il mondo, con un aumento del 24% rispetto alla scorsa edizione, per un totale di oltre 682 milioni di minuti visualizzati, dato annuale superiore del 60% rispetto alle precedenti GLOBAL ...

FIFA 19 Sfide Creazione Rosa : TOTS Serie A garantito. Requisiti - premi e soluzioni. : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di Garanzia TOTS Serie A che permette di ottenere una card garantita della Squadra della Stagione della Serie A, […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: TOTS Serie A garantito. Requisiti, premi e soluzioni. proviene da ...

FIFA 19 Sfide Creazione Rosa : Aggiornamento Serie A. Requisiti - Premi e Soluzioni! : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i Premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quelle Aggiornamento Serie A e Aggiornamento Serie A 81+ che permettono di ottenere rispettivamente un pack 3 giocatori […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: Aggiornamento Serie A. Requisiti, Premi e Soluzioni! ...

FOTO – EA Sports - FIFA 2019 questa la squadra della stagione di Serie A : presenti due azzurri : FIFA 2019, la squadra della stagione di Serie A La produttrice del videogioco “FIFA”, EA Sports ha pubblicato sui social un’immagine che mostra la squadra della stagione di Serie A 2018/19: tra i calciatori eletti sono anche due giocatori del Napoli Kalidou Koulibaly e Fabiàn Ruiz. Potrebbe interessare anche CdM – Rinnovo Zielinski ai dettagli: questa la cifra dell’ingaggio. Altri tre azzurri possono ...

FIFA 19 : consigli compravendita TOTS Serie A : Torna la rubrica, in collaborazione con gli amici di FUT Street, dedicata alla compravendita su FUT! Con i loro consigli potrete guadagnare tantissimi crediti e migliorare a vista d’occhio la vostra squadra su Ultimate Team di settimana in settimana! Il video di oggi ci parla di possibili investimenti da fare sulle carte del TOTS della Serie […] L'articolo Fifa 19: consigli compravendita TOTS Serie A proviene da I Migliori di Fifa.