Farmaci generici | italiani campioni europei per conoscenza ma non per uso

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019)sulla teoria, rimandati nella pratica. “Gliconoscono molto bene il sistema dei medicinali equivalenti, cosa che non trova riscontro in altri Paesi” nonostante “quote di mercato molto diverse” nella Penisola rispetto ad altre nazioni del Vecchio continente. E’ uno dei dati evidenziati da Enrique Häusermann, amministratore delegato di EG Spa e Crinos Spa, società del gruppo tedesco Stada, fra quelli emersi dall’Heath Report 2019 ‘Il futuro della salute‘. Una ricerca condotta da Kantar Health per Stada in 9 Paesi (Belgio, Francia, Germania, Gb, Polonia, Russia, Serbia, Spagna e Italia), per un totale di 18 mila intervistati di cui 2 mila nella Penisola. Dallo studio risulta che il 90% dei connazionali, contro una media Europa del 63%, conosce perfettamente iequivalenti. “Siamo rimasti molto ...

Adnkronos : Farmaci generici, gli italiani ne sanno molto ma li usano poco - assogenerici : Dal 2010 al 2016 i #ricavi per le imprese di #farmaci #generici sono aumentati del 67%. Un aumento considerevole ch… - borrelliluigim : Campioni europei sulla teoria, rimandati nella pratica. 'Gli italiani conoscono molto bene il sistema dei medicinal… -