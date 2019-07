Ernesto Preatoni | quando il finanziere è nudo

huffingtonpost

(Di martedì 16 luglio 2019) Fare affari con la nuda proprietà? È la nuova promessa che il discusso, un passato da immobiliarista e raider di Borsa, fa agli italiani.da molti anni aveva di fatto lasciato l’Italia per far affari in Egitto, a Sharm El Sheikh, dove aveva dato vita al primo insediamento alberghiero con la sua catena Domina, e nei Peasi Baltici con una serie di attività immobiliari. Adesso gli è tornata la voglia di far affari in Italia e lo ha annunciato urbi et orbi tramite diversi articoli sui giornali e con una nuova pubblicità radiofonica. Il bello è che presenta la sua nuova società,Nuda Proprietà, che è guidata dal figlio Roberto, come una specie di Pozzo di San Patrizio che darà ricchezza a tutti, venditori, acquirenti e, ovviamente, a lui stesso. Una triangolazione dorata ...

