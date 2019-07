Emmy Award | record di nominations per Il Trono di spade | 32

Emmy Awards 2019 : «Game of Thrones» da record con 32 nomination. Ecco tutti i candidati : Game of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones 8: le prime immaginiGame of Thrones ...