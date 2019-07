Elezione von der Leyen | congratulazioni di Kompatscher

Commissione Ue - Ursula Von der Leyen presidente : 383 sì - margine risicatissimo. Elezione col brivido : La tedesca Ursula Von der Leyen è la nuova presidente della Commissione Ue. A Strasburgo l'Europarlamento le dà la fiducia con un margine risicatissimo: 383 voti, appena 9 in più sui 374 richiesti. Contrari 327, per 733 votanti complessivi. Passa, dunque, sia pur a fatica la linea di Ppe, socialisti

Commissione Ue - dibattito per l’ Elezione di von der Leyen : “Usare tutta la flessibilità - economia al servizio del popolo” : “Quarant’anni dopo finalmente è una donna ad essere candidata alla Presidenza della Commissione europea“. Ha esordito così, strappando il primo applauso in Aula, Ursula von der Leyen , la ministra tedesca della Difesa designata alla presidenza dell’esecutivo europeo, al momento di aprire il dibattito a Strasburgo nel giorno del voto che dovrebbe sancirne l’elezione: ha ricordato Simone Veil, diventata nel 1979 la prima ...

