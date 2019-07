meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019)US, società costituita e controllata dall’azienda italiana, specializzata in impianti per la produzione di energia pulita attraverso la cogenerazione, inaugura la primaStati Uniti. L’azienda ha finanziato, progettato e realizzato una nuovaad alta(basata su un cogeneratore a gas naturale da 4,4 MW, caldaie di integrazione, pompa di calore e nuovi sistemi per la produzione di aria compressa) nello stabilimento di Hammond, in Indiana, dove si produce la famosa saponetta “Dove” per il mercato nordamericano. In occasione dell’annuale fermo della produzione, nella settimana del 4 Luglio, si è completata la transizione dalla vecchiaverso un’infrastrutturatotalmente nuova e all’avanguardia, che aumenta la resilienza del sito e l’indipendenza dalle reti elettriche esterne. Un’operazione in linea con l’attuale ...

TommyMediagold : Efficienza #energetica, inaugurata la Centrale #Grastim negli #Usa con la big #Unilever - Naffete : RT @PPolicy_News: #DelegaUe, dai #Raee all’efficienza energetica: gli emendamenti approvati - IB_Energia : Povertà energetica, l?efficienza riduce il problema -