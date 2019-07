retemeteoamatori

(Di martedì 16 luglio 2019) Il 16si terrà l’evento astronomico dell’die in curiosa coincidenza storica con il lancio dell’Apollo 11 verso il nostro satellite naturale. Un evento da non perdere visto che per la prossimac’è da attendere fin al 2021. Come vedere l’di? Non servono particolari strumenti, già ad occhio nudo risulta ben visibile, ma se volete vederla con maggiore dettaglio è consigliabile l’uso di un telescopio. Come orari, l’avrà inizio intorno alle 20:45 e culminerà intorno alle 23:30. Parte della, assumerà una colorazione rossastra a causa dell’effetto ottico dato dall’atmosfera terrestre, che diventa come un prisma, e la luce del Sole viene scomposta facendo passare solo quella rossa. Un fenomeno simile lo si può osservare quando laè bassa ...

andreabettini : Stasera non perdete l'#eclissi parziale di Luna. Inizierà intorno alle 22 ora italiana e raggiungerà il massimo all… - SpecolaVaticana : Ecclisse parziale di Luna oggi 16 Luglio 2019, picco massimo alle 23:30! Il cielo di luglio celebra l'Apollo 11 co… - Noovyis : (Eclissi Parziale di Luna 16 Luglio 2019) Playhitmusic - -