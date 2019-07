Ecco i dieci motivi per cui Milano potrà definirsi una “Green City”

domanipress

(Di martedì 16 luglio 2019) Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi ada numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City. Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova,, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città, con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei cittadini, è realizzata dal ...

vfromthegrave : se non l'avete visto dieci anni fa come tutti tranne me SPOILER SETTE ANIME . . ho pianto sì ma non riesco a smette… - DanieleRatti : RT @Endeavor_Italy: 40 under 40: tra gli imprenditori virtuosi selezionati da @FortuneMagazine anche alcuni membri di Endeavor: @DanieleRat… - spigolonotturno : @maxpix6251 @alesixties @FrancyilPunto @AngeloTani @beabri @ellyesse Ecco, cerchiamo di restare con i piedi per ter… -