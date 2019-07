Ebola | dalla cooperazione italiana nuovi aiuti al Congo

meteoweb.eu

Su impulso della Vice Ministra agli Affari Esteri eInternazionale, Emanuela Del Re, l'Italia ha annunciato, in occasione della Conferenza dei Donatori a Ginevra, un ulteriore contributo finanziario di 300.000 euro a sostegno delle operazioni di assistenza sanitaria che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sta mettendo in campo nelle regioni del Nord Kivu e Ituri della Repubblica Democratica del(trattamento sanitario, vaccinazioni, sepolture "sanitizzate"). Il contributo si colloca in continuità con il sostegno che laha assicurato per la risposta adfin dallo scoppio dell'epidemia nel luglio dello scorso anno.

