E’ tutto vero | con Wind potete avere 50 GB | minuti illimitati e 200 SMS a 9 | 99 euro

Perché l’Inter vuole cancellare Icardi dalla sua storia? Davvero tutto questo per Wanda? : Addio fascia di capitano Vittorio Macioce sul Giornale ripercorre la trama della telenovela tra Icardi e l’Inter alla ricerca delle eventuali responsabilità dell’attaccante argentino. Il giornalista parte dall’ultimo gol in nerazzurro prima di Natale, un cucchiaio su rigore. Da lì in poi comincia la trama che ha portato Mauro a lasciare il ritiro di Lugano e a continuare delle vacanze forzato sul lago di Como in attesa di una ...

Chernobyl - la serie tv : tutto quello che è vero e verificato : La notte del 26 aprile 1986, all’una, 23 minuti e 45 secondi, vi fu la prima delle esplosioni che distrussero il reattore Rbmk-1000 del blocco 4 nella centrale elettronucleare...

Due nigeriani mi hanno stuprato... ma non era vero! La 15enne di Bolzano si era inventata tutto : Non ha subito nessuna aggressione né alcuno uno stupro la 15enne che nel maggio scorso aveva denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale lungo una pista ciclabile a Bolzano. A smentire quella storia è stata la stessa adolescente che ha ammesso: "Ho inventato tutto per avere più attenzione". Lo fa sapere la locale Procura della Repubblica che indagava sul caso e che in questi giorni ha concluso le indagini preliminari. Come ...

Verona : tutto è pronto per la 'prima' della Traviata all'Arena domani : Verona, 20 giu. (AdnKronos) - Si concludono oggi i dettagli del palinsesto televisivo della Rai per l’evento che, domani sera, deve coniugare la rappresentazione dell’opera lirica con la diretta tv. Una ‘prima’ come mai si era vista in Arena e che sarà trasmessa in tutto il mondo. Un evento che supe

Claudio Lotito - tutto vero : formalizzata un'offerta per Alitalia : Nel mirino di Claudio Lotito ci finisce Alitalia. Sembrava una voce destituita di fondamento, un'ipotesi alla quale i commissari della compagnia aerea e Luigi Di Maio, titolare dello Sviluppo Economico, non credevano. Ma martedì l'interesse del patron della Lazio è stato formalizzato con un'offerta:

tutto vero - The Witcher 3 arriva su Nintendo Switch nel 2019 : trailer dall’E3 : Per chi ci scrive, The Witcher 3 Wild Hunt rappresenta una delle esperienze videoludiche più belle vissute nell'attuale generazione, sia su personal computer che su console. Sarà l'amore per gli actionGDR, sarà il carisma del protagonista Geralt di Rivia, saranno ancora le splendide quest proposte da questa squisita produzione polacca. Sta di fatto che le avventure dello strigo nato dalla penna dello scrittore Andrzej Sapkowski, trasposte in ...

Alberto Bettiol : “Farò di tutto per arrivare pronto ai Mondiali. In futuro ci proverò per la Liegi-Bastogne-Liegi” : Prima della stagione in corso Alberto Bettiol, seppur considerato un grande talento del ciclismo, non aveva ancora mai vinto una corsa da professionista. La prima volta è arrivata proprio in uno di quei giorni che ti cambiano la vita per sempre, al Giro delle Fiandre. Un successo maturato grazie ad un’impresa da autentico campione, con un attacco sul Vecchio Kwaremont ed un assolo in solitaria sino al traguardo. L’Italia ha trovato ...

Nicolò Caduta Libera - Veronica gli dedica una canzone ma Gerry ferma tutto : “Basta!” : Caduta Libera, Nicolò Scalfi conquista tutte: il Campioncino fa strage di cuori! Nicolò Scalfi a Caduta Libera fa strage di cuori! Il Campione dopo aver trovato una fidanzata nella scorsa stagione, quest’anno è tornato a colpire. Anzi, Cupido colpisce per lui! Oggi Nicolò non è più fidanzato, con Valeria infatti è finita dopo pochi mesi […] L'articolo Nicolò Caduta Libera, Veronica gli dedica una canzone ma Gerry ferma tutto: ...

Luigi Di Maio nel panico - il "dettaglio" su Alessandro Di Battista : allora è tutto vero - è lui? : Tutti i sospetti cadono su Alessandro Di Battista. Nel clima di paranoia mista a delusione politica che circonda Luigi Di Maio dopo la batosta alle elezioni europee della scorsa domenica, si inserisce anche il "filone Dibba". In queste ore il capo del Movimento 5 Stelle è sotto processo due volte: s