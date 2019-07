È fatta | Il Napoli avrà un nuovo centrocampista | i dettagli dell’affare

Elmas- Napoli - praticamente fatta - i dettagli dell’operazione : Il Corriere del Mezzogiorno annuncia l’imminente arrivo di Elmas a Napoli : “In entrata il Napoli accelera per Elmas, la settimana prossima dovrebbe definirsi ufficialmente. Un emissario del club partenopeo é in Turchia, si va verso la risoluzione di tutti i dettagli, l’affare si concluderá a 18 milioni di euro più bonus pagabili in due rate. Anche in questa trattativa il Napoli ha voluto dilazionare l’investimento, è una ...

Inter - è fatta per Nicolò Barella : 45 milioni al Cagliari. Il Napoli frena su James e Icardi : Beppe Marotta aveva invitato alla pazienza qualche giorno fa, in occasione della presentazione di Antonio Conte, ma l'Inter sembra aver messo la freccia sul mercato. E' fatta per l'acquisto di Nicolò Barella, atteso già nella giornata di venerdì a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il

RepNa : È fatta per Elmas al Napoli. 15 milioni più bonus : Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, manca solo l’ufficialità all’accordo, velocissimo, raggiunto tra Napoli e Fenerbahce per il centrocampista macedone Eljif Elmas. Il club turco si sarebbe convinto a cedere il suo gioiello al club di De Laurentiis in cambio di 15 milioni più bonus. Molto soddisfatto dell’accordo mister Ancelotti, che aggiungerà al gruppo che allena un giocatore che ha ampi margini di miglioramento e che ...

Calciomercato mercoledì 10 luglio : Napoli su Rodrigo. Juve-De Ligt - ora è fatta. Inter-Barella - annuncio vicino : Calciomercato 10 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 10 luglio. INTER– Barella ormai ad un passo. Cresce l’attesa per l’annuncio della società nerazzurra. Il Cagliari incasserà circa 45 milioni di euro più bonus. Detto questo, ufficialità attesa già nelle prossime ore. JUVENTUS– De Ligt ormai ad un passo. Il difensore olandese potrebbe raggiungere […] L'articolo Calciomercato mercoledì 10 luglio: ...

Calciomercato venerdì 5 luglio : Bennacer-Milan - è fatta. Napoli su Icardi. Higuain apre alla Roma : Calciomercato 5 luglio- Ecco tutte le trattative di venerd’ 5 luglio. JUVENTUS– Ufficializzato Buffon, i bianconeri concentreranno le loro attenzioni su De Ligt. Prima offerta ufficiale presentata da Paratici, cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’Ajax ne chiede circa 10 in più. Prossimi giorni decisivi. Napoli– Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

Sky : “È fatta lascia il Napoli dopo 12 anni - i dettagli” : La redazione di Sky Sport annuncia il triplo colpo di uno scatenato Parma: Luigi Sepe si trasferirà a titolo definitivo al Parma, il portiere dal 2007 era un calciatore del Napoli, dalla società partenopea arriva con la formula del prestito Grassi. Infine arriverà anche Laurini, nella passata stagione alla Fiorentina. Leggi anche : Da Firenze – Affare Veretout, Giuntoli offre Ounas e Rog: possibile prestito oneroso per i due azzurri. La ...

Napoli - è fatta con la Roma per lo scambio Manolas-Diawara : le cifre dell’operazione : Il club azzurro e quello giallorosso hanno chiuso per lo scambio che coinvolge Manolas e Diawara Lo scambio tra Roma e Napoli è finalmente chiuso, Kostas Manolas si trasferisce in azzurro mentre Diawara farà il percorso inverso. Tutto fatto tra i club, l’intesa raggiunta tra il greco e Giuntoli questa sera ha fatto il resto, sbloccando definitivamente l’operazione. Alberto PIZZOLI / AFP Stando a quanto riporta ...

Il Mattino – Napoli - fatta per Manolas - rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. Il punto sulle trattative : Il Mattino – Napoli, fatta per Manolas, rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. Il punto sulle trattative Il Mattino – Napoli, fatta per Manolas, rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. L’ edizione odierna de ‘Il Mattino’ fa il punto sulle trattative del Napoli. Calcionercato Napoli, affare Manolas “I giorni che verranno porteranno l’ ufficialità del passaggio di ...

Calciomercato Napoli News/ Raul Albiol - è fatta con il Villarreal - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: le Ultime notizie in casa campana. Dopo il colpo Manolas si cerca di chiudere per Veretout. Ipotesi di rinnovo per Fabian Ruiz.

Calciomercato mercoledì 26 giugno : Roma su Perin. Napoli - fatta per Manolas. Cagliari - spunta Rog : Calciomercato 26 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 26 giugno. JUVENTUS– I bianconeri sembrerebbe esser ormai ad un passo dall’affare De Ligt. Accordo raggiunto con il giocatore, il quale guadagnerà circa 12 milioni di euro netti a stagione. Resta da trovare l’accordo tra le due società. Intanto, l’agente di Buffon, ai microfoni di […] L'articolo Calciomercato mercoledì 26 giugno: Roma su Perin. ...

Pedullá annuncia : “Quasi fatta per la prima cessione in casa Napoli - i dettagli” : Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale rivela che la trattativa per portare Hysaj a Madrid sponda colchoneros è entrata nel vivo : “Elseid Hysai si sposa domani in Albania e molto presto avrà notizie molto importanti per il suo futuro. L’ Atletico Madrid avrebbe alzato la proposta al Napoli, arrivando ai 20 milioni, cifra che il club di De Laurentiis ritiene giusta o quasi per la ...

Calciomercato Napoli - in Colombia si sbilanciano : 'E' fatta per James Rodriguez' (RUMORS) : In Colombia si sono sbilanciati su James Rodriguez al Napoli. In particolare lo ha fatto il sito Espn con un tweet: "James Rodriguez ha un nuovo club. Dopo essere passato per il Bayern e senza un ruolo nel Real Madrid, il Colombiano andrà in prestito con diritto di riscatto al Napoli". Queste le parole dell'emittente sudamericana, anche se nel capoluogo campano ci vanno molto cauti ed è silenzio, almeno per ora. Come è ormai ben noto, il ...