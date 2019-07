Dumbo arriva in Home Video in Dvd | Blu-ray | 4KUHD e Steelbook

dituttounpop

(Di martedì 16 luglio 2019)in. Tanti contenuti extra e versioni da collezione: dalloalla versione 4K Ultra-HDincon speciali extra e scene inedite dal 16 luglio 2019 in Dvd, Blu-ray, Blu-ray 4K Ultra-HD e in edizionenei negozi fisici e negli store online sulle piattaforme digitali Itunes, Google Play Store, Chili, Timvision e Rakuten TV, ove è già possibile trovarlo.incon tantissimi contenuti extra che accompagnano i fan dietro le quinte, al commento dei protagonisti della pellicola. Gli extra rivelano inoltre tutti gli Easter egg nascosti all’interno della pellicola, i bloopers e la performance speciale di “Baby Mine” degli Arcade Fire.– tramaIn, il proprietario del circo in difficoltà dei fratelli Medici assume il veterano di guerra Holt Farrier e i suoi figli per prendersi cura di un elefante ...