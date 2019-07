Due minorenni arrestati a Marina di Ragusa per tentato furto

Manuel Careddu - i Due minorenni che uccisero 18enne per 300 euro condannati a 16 anni. Madre vittima : “Sono pochi” : Sono stati condannati a 16 anni di reclusione dal tribunale di Cagliari i due minori che lo scorso 11 settembre avevano ucciso un 18enne, Manuel Careddu, che pretendeva da loro il pagamento di 300 euro di hascisc. Per entrambi la Procura aveva chiesto 18 anni. All’udienza, che si è svolta a porte chiuse come le precedenti, erano presenti anche i parenti della vittima, tra cui la Madre Fabiola Balardi: “Sono molto delusa, sedici anni ...

Omicidio Manuel Careddu : i Due minorenni del branco condannati a 16 anni : Sono stati condannati a sedici anni di reclusione i due minorenni, una ragazza e un ragazzo, accusati dell'Omicidio di Manuel Careddu, il diciottenne di Macomer (Nuoro) massacrato nel settembre 2018 sulle rive del lago Omodeo. A processo anche altri tre giovani già maggiorenni all’epoca del fatto.Continua a leggere

Un professore accusato di aver avuto relazioni con Due studentesse minorenni si è ucciso a Napoli : Un professore del liceo Giambattista Vico di Napoli, che si trovava agli arresti domiciliari dopo essere stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con due studentesse, si è ucciso sabato pomeriggio. Il professore, 53 anni, era sposato e aveva due

Venezia : babygang - altri Due minorenni finiscono in comunità (2) : (AdnKronos) - Ad uno dei due minori colpiti dal provvedimento, inoltre, è stata contestata la tentata rapina commessa anche questa al Lido di Venezia ai danni di un giovane verso la fine di febbraio scorso: nella circostanza, affermando minacciosamente di essere armato di coltello, l’arrestato aveva

Venezia : babygang - altri Due minorenni finiscono in comunità : Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - Continua l’azione di contrasto al fenomeno criminale delle baby gang: questa mattina la Polizia di Stato, in esecuzione di una ordinanza cautelare emessa dal locale Ufficio Gip presso il Tribunale per i minorenni, su richiesta di quella Procura della Repubblica, ha col

Napoli - violenze su Due studentesse minorenni a scuola : arrestato bidello 55enne : Tutto è partito una mattina dello scorso dicembre, quando una ragazza di 15 anni è rientrata in classe piangendo. A quanto pare un bidello della sua scuola, un istituto alberghiero a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, aveva appena abusato di lei in uno stanzino, situato in un luogo appartato del complesso. Dopo la denuncia della giovane sono partite le indagini che hanno portato venerdì scorso all’arresto del responsabile, un ...

Bidello violenta Due studentesse minorenni nello stanzino della scuola : arrestato : L'uomo arrestato venerdì scorso nel Napoletano dalla Polizia di Stato con l'accuse di violenze su almeno due minorenni è un Bidello. Gli abusi sarebbero avvenuti in uno stanzino...

Viterbo - violenza sessuale sue Due minorenni/ Arrestato un cittadino pakistano : A Viterbo è stato Arrestato un cittadino pakistano con l'accusa gravissima di violenza sessuale nei confronti di due minorenni

Foggia - una transessuale rifiuta di fare un’orgia e viene pestata da una banda di quattro ragazzi - tra cui Due minorenni : Si era rifiutata di prestarsi a un’orgia, allora l’hanno inseguita e picchiata, ancora e ancora, tentando di derubarla, finché uno sconosciuto non è intervenuto da un balcone. La vittima è una transessuale di Foggia. Gli aggressori sono quattro ragazzi, due dei quali minorenni, che ora si trovano agli arresti per tentata rapina e lesioni personali aggravate. I due maggiorenni, di 20 e 21 anni, sono portati in carcere, mentre i due ...