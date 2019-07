Dopo lo sgombero di Primavalle | tra gli sfollati 70 bambini

Roma - sgombero palazzo occupato a Primavalle : inizia lancio di oggetti verso la polizia Dopo l’assedio notturno : Almeno 200 persone fuori, circa 60 barricate all’interno per scongiurare l’irruzione della polizia. Nella struttura che un tempo era un istituto agrario, in via Cardinal Capranica, a Primavalle, è iniziato lo sgombero lo alla vecchia destinazione d’uso, programmato da tempo dalla Prefettura di Roma. Trecentoquaranta le persone, per lo più stranieri e molti minori, che da 19 anni hanno trasformato questa vecchia scuola in un vero e proprio ...