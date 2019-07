DIETRO LE QUINTE Il ' fattore P' pronto a liquidare Salvini

Viaggio alla scoperta dei backstage delle sfilate : cosa succede DIETRO le quinte? : Quando si parla di sfilata spesso ci si immagina solamente a grandi linee tutto il lavoro che c’è dietro. Il backstage, infatti, è un calderone di esperienze, emozioni e persone al lavoro per portare in scena il grande show finale. E come ogni spettacolo che si rispetti, tante sono le figure coinvolte, alcune più importanti, altre che lavorano silenziosamente ed ancora meno sotto i riflettori, ma tutte estremamente importanti. Altaroma è la ...

Ed Sheeran : guardando il DIETRO le quinte del video di “Antisocial” puoi farti un’idea di quanto sia divertente : LOL The post Ed Sheeran: guardando il dietro le quinte del video di “Antisocial” puoi farti un’idea di quanto sia divertente appeared first on News Mtv Italia.

Pierluigi Diaco e Vira Carbone - DIETRO le quinte : "15 minuti di terrore". Gelo in diretta - cos'è successo dopo : È finita malissimo la rissa tra Pierluigi Diaco e la sua ospite Vira Carbone a Io e te, giovedì pomeriggio su Raiuno. Il conduttore ha rimbrottato in diretta la collega Rai a cui è squillato il cellulare in diretta, bollando il comportamento come "molto maleducato". L'intervista è proseguita nel gel

Big Little Lies - problemi nel DIETRO le quinte della seconda stagione? : Big Little Lies, pare che la regista della seconda stagione, Andrea Arnold è stata scavalcata da Jean-Marc Vallée nel montaggio dei nuovi episodi.Nella seconda stagione di Big Little Lies sembra che le protagoniste non siano state le uniche persone a dover affrontare problemi di vita quotidiana. Secondo quanto risulta al sito Indiewire nella seconda stagione ci sarebbero stati dei problemi anche dietro le quinte.Andrea Arnold è stata scelta da ...

Paola Barale e Mike Bongiono - DIETRO le quinte Ruota della fortuna : "Mi fece il c*** - non facemmo mai pace" : È costata cara a Paola Barale la scelta di lasciare dopo 7 anni La Ruota della fortuna, il programma cult di Fininvest che l'ha lanciata negli anni Ottanta. Mike Bongiorno, infatti, non le ha mai perdonato la rottura. Leggi anche: Paola Barale, il progetto che scalda il palinsesto. Una voce da Colo

Dior - il video che racconta il «DIETRO le quinte» la nuova campagna della collezione uomo A/I 19-20 : La nuova campagna Dior per il prossimo autunno/inverno è un omaggio alla passione per l'arte di monsieur Christian Dior. L'ispirazione arriva dall'atelier dell'artista californiano Raymond Pettibon scelto da Kim Jones direttore artistico del menswear di Dior, per una serie di scatti che portano la firma del grande fotografo Steven Meisel. «Abbiamo selezionato alcuni dei nostri pezzi preferiti delle opere di Raymond ...

DIETRO LE QUINTE/ Il 'campo minato' sull'asse Lega-M5s : L'asse Lega-Cinquestelle è come minato da una ruggine interna che la rende pericolante e che prima o poi la farà spezzare

DIETRO LE QUINTE/ Le 'misteriose' liti sulle alleanze all'ombra del Colle : Mattarella sta muovendo le sue pedine per evitare le elezioni anticipate che non garantirebbero un governo stabile e prepara un governo tecnico.

DIETRO LE QUINTE/ 15 giorni per scoprire il 'doppio gioco' di Salvini : Matteo Salvini sembra giocare una partita per provocare la caduta del Governo o continuare a logorare il Movimento 5 Stelle

DIETRO LE QUINTE/ Berlusconi - Putin e il fantasma di Salvini e Toti : L'incontro ha rischiato di saltare tra Putin e il Cavaliere ha fatto infuriare Berlusconi che vede il suo potere messo a rischio da Salvini e Toti.

DIETRO LE QUINTE/ Putin - Casaleggio - l'Ue e quella voglia di voto anticipato : L'Italia è stata bastonata nel giro delle nomine Ue. E Davide Casaleggio ritiene sia meglio riportare al M5s all'opposizione: dopo un voto anticipato

Sergio Mattarella - DIETRO le quinte : in difesa di Giuseppe Conte per evitare il voto anticipato : Contro una eventuale procedura di infrazione è sceso in campo anche Sergio Mattarella che ha rassicurato l'Europa: "Noi crediamo che non abbia ragione di essere aperta", "il disavanzo di bilancio in Italia è passato dal 2,4 al 2,1 tra il 2017 e il 2018, l'avanzo primario è passato dall'1,4 all'1,6:

DIETRO le quinte del summit Zingaretti-Conte : “Ma cosa facciamo con i boscimani?” : Il confronto tra il premier Conte e il segretario Zingaretti si è svolto come segue. E’ stato molto completo al di là di come ognuno di noi la pensi. L’argomento era “Immigrazione (e conseguenze)”. Zingaretti: “Mi chiedo come lei prof. Conte possa guidare un governo dove il ministro Salvini tiene

DIETRO LE QUINTE/ Sea Watch - Ilva e Atlantia preparano l'uscita di scena di M5s : Negli ultimi giorni si stanno susseguendo notizie vere e fatti mediatici che non lasciano ben sperare per il futuro dell'Italia