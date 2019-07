Di Maio | Flat tax? Lega non tocchi 80 euro e Iva

Flat tax - Di Maio : “Inaccettabile farla con gli 80 euro del bonus Renzi. Lega trovi le coperture” : "Io non sono affezionato agli 80 euro, ma quelli non erano soldi di Renzi. Quelli sono soldi degli italiani, e se si dice ai cittadini che si toglieranno 80 euro per fare la Flat tax, o peggio aumentare l'Iva per fare la Flat tax, questo per me è inaccettabile": così Luigi Di Maio torna sulla proposta fiscale della Lega, sottolineando di "non aver ancora visto le coperture" per realizzarla.Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “Flat tax? Ben venga - ma inaccettabile farla con gli 80 euro. M5s pensa ad abbassare cuneo fiscale” : Nessun veto dei Cinquestelle alla flat tax, ma vanno trovate le coperture. E tra queste non può esserci il taglio degli 80 euro introdotti dal governo Renzi. “Io non sono affezionato agli 80 euro, ma quelli non erano soldi di Renzi, quelli sono soldi degli italiani e se si dice ai cittadini ‘ti tolgo 80 euro’ per fare la flat tax o peggio ‘ti aumento l’Iva‘ per fare la flat tax, per me questo è inaccettabile“, ...

Flat tax - Di Maio : «Inaccettabile farla con gli 80 euro di Renzi» : Dalla Flat tax al salario minimo: Luigi Di Maio a ruota libera all'inaugurazione del nuovo Hub di Poste Italiane a Bologna. «L'unica cosa che non voglio è che si tolga da...

Flat Tax - altolà di Di Maio : «Inaccettabile farla con gli 80 euro di Renzi» Gli effetti : Il ministro del Lavoro apre alla tassa piatta: «Ben venga, ma Lega trovi coperture. Non si faccia aumentando l’iva o togliendo il bonus di 80 euro»

Flat tax - Di?Maio : inaccettabile farla con gli 80 euro - Lega trovi coperture : «Per me la manovra si può fare pure domani. Io voglio abbassare le tasse iniziando ad abbassare il cuneo fiscale. Se si vuole fare la Flat tax ben venga,...

Manovra : Di Maio - ‘per me anche domani ma Lega trovi coperture flat tax’ : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Per me la Manovra si può fare domani, l’unica cosa che non ho capito e mi rammarica: io voglio abbassare le tasse per gli italiani e lo voglio fare partendo dal taglio del cuneo fiscale, ma se si vuole la flat tax ben venga, l’unica cosa che non ho mai visto sono le coperture…”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a Bologna, dove è ...

Luigi Di Maio : “Sì alla flat tax - basta che non si facciano scherzetti agli italiani” : "Per anni abbiamo avuto governi che davano 1 e toglievano 10. Il gioco delle tre carte no, ma sono fiducioso": così Luigi Di Maio commenta la proposta della Lega, esposta dall'ex sottosegretario ai Trasporti, Armando Siri, tornato al Viminale per presentare la misura alle parti sociali. "Se vogliono trattare con un indagato per corruzione messo fuori dal governo, invece che con il governo stesso, ci comporteremo di conseguenza", prosegue il ...

Fisco : Di Maio - ‘ok flat tax ma no scherzi a italiani’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Sulla flat Tax non solo è sì, ma facciamola anche prima di settembre se il piano della Lega è già pronto. Basta che aiuti le famiglie normali e non si facciano scherzetti agli italiani. Per anni abbiamo avuto governi che davano 1 e toglievano 10. Il gioco delle tre carte no, ma sono fiducioso”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. L'articolo Fisco: Di Maio, ‘ok flat tax ma no scherzi a ...

Di Maio : "Mai condoni - sì alla flat tax ma per farla non si aumenti l'Iva" | "L'Autonomia si farà ma non spaccheremo il Paese in due" : Il vicepremier: "Sulla flat tax aspettiamo ancora le coperture. Non c'è un piano, ma per noi si fa. Basta che per farla non si aumenti l'Iva". E sull'Autonomia garantisce: "E' nel contratto di governo, verrà approvata". Ma mette dei paletti...

Giorgetti - l'ultimatum a Di Maio : «Flat tax - serve un chiarimento» : Giancarlo Giorgetti lancia un vero e proprio ultimatum a Giuseppe Conte e in particolare a Luigi Di Maio. Questo: «Il rinvio della procedura d'infrazione è come quando a scuola si...

Di Maio : la Lega non giochi a nascondino con i soldi della Flat Tax : Di Maio: la Lega non giochi a nascondino con i soldi della Flat Tax "Il tema non è se anticipare o meno" la manovra, "per me si può fare pure domani

Luigi Di Maio attacca ancora sulla Flat Tax : "La Lega gioca a nascondino con 15 miliardi di tasse" : Dopo la botta di Massimo Garavaglia sul salario minimo, la risposta di Luigi Di Maio. Lo scontro al governo tra Lega e M5s sulla manovra si fa sempre più acceso. "Non è il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi per fare la Flat tax, non devono dirlo a Di Maio ma a tutti gli italiani", ha attac

Di Maio : basta giocare a nascondino sulla manovra - spiegare a italiani flat tax : Roma – “Il tema non e’ se anticipare o meno” la manovra “ma cosa ci mettiamo dentro”, dice Luigi Di Maio arrivando a Taranto. E aggiunge: “Ho sentito il viceministro Garavaglia dire che non rivela le coperture della flat tax se no Di Maio gliele ruba. Ecco, non e’ il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi di euro con cui fare la flat tax anche perche’ non lo devono dire a di Maio ma a ...

Manovra - Di Maio alla Lega : “Non si deve giocare a nascondino con i 15 miliardi per la flat tax” : “Garavaglia dice che non svela le coperture della flat tax altrimenti lo copio? Non si deve giocare a nascondino con 15 miliardi per fare la flat tax, devono dirlo agli italiani. Io spero che siano 15 miliardi freschi, di risorse senza che si tolga nulla agli italiani. La Manovra io sono pronto a farla in deficit se si creano posti di lavoro”. Così il vice-premier, Luigi Di Maio, incontrando la stampa a margine del tavolo ...