Di Maio batte cassa tra i parlamentari | donazione a partire da 1500 euro

WTA Maiorca – Ritorno col botto per Maria Sharapova : la tennista russa batte Kuzmova in due set : Ritorno vincente per Maria Sharapova: la tennista russa, superati i problemi alla spalla, torna in campo con un successo su Kuzmova all’esordio nel WTA di Maiorca Dura 1 ora e 31 minuti il Ritorno in campo di Maria Sharapova dopo i problemi alla spalla che ne hanno falcidiato i primi mesi del 2019. La tennista russa, operatasi con successo nelle scorse settimane, ha accettato la wild card per il torneo di Maiorca, trionfando all’esordio ...

Governo - la fiducia scende al 37% Conte batte Salvini. Di Maio terzo : Nell'ultima settimana la fiducia nel Governo è calata dal 40 al 37% (9% molta fiducia e 28% abbastanza). E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli (ricerca effettuata il 10-11 giugno, 1.000 casi, metodologia C.A.T.I. - C.A.W.I.) i cui risultati vengono... Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio : “Non ci saranno rimpasti - andiamo avanti per combattere e non per vivacchiare” : Luigi Di Maio è intervenuto a Radio24, raccontando che ieri, durante l'incontro con Matteo Salvini, "non c'è stata nessuna discussione su ruoli e rimpasti". Quello di ieri pomeriggio "è stato un buon incontro - ha spiegato il capo politico del Movimento 5 Stelle - perché ci siamo detti che se si va avanti lo si fa per combattere e non per vivacchiare".Continua a leggere