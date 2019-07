De Rossi al Boca Juniors | Burdisso può esultare Nel 2020 è già atteso in Italia

Calciomercato - De Rossi ha deciso il suo futuro : l’ex capitano della Roma giocherà nel Boca Juniors [DETTAGLI] : Sono passati 51 giorni da quel 26 maggio in cui Daniele De Rossi ha calcato per l’ultima volta il prato dello Stadio Olimpico con la maglia della Roma. Il centrocampista pare aver deciso il suo futuro. Sarà ancora in campo, ma non in Italia. La sua pRossima destinazione è il Sudamerica, più precisamente l’Argentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, De Rossi firmerà con il Boca Juniors, convinto dalle parole del suo ex compagno ...

Daniele De Rossi al Boca Juniors - ci siamo : ecco cifre e dettagli dell’accordo : Daniele De Rossi sarebbe ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Boca Juniors: l’ex Roma ritroverà il vecchio compagno Nicolas Burdisso Dopo il burrascoso addio alla Roma, con tanto di mancato rinnovo contrattuale, Daniele De Rossi si è preso diverse settimane di tempo per vagliare diverse offerte riguardanti il suo futuro. L’ex capitano giallorosso aveva espresso l’intenzione di restare in Italia, ma i rumor che portavano a Milan ...

Soluzione intrigante per De Rossi. Vorrebbe 6 mesi al Boca e dal 2020 Los Angeles : Per De Rossi sono arrivate due offerte, scrive il Corriere dello Sport. La prima è del Boca Junior e sarebbe stata agevolata dall’amico Burdisso. La seconda dal Los Angeles Fc. Espn ieri ha annunciato che la scelta è Los Angeles. Ma Burdisso non ne è sicuro: “Daniele ama la maglia del Boca, sono sicuro che alla fine sceglierà di giocare da noi perché rispetto al campionato americano qui troverà un ambiente passionale, lo stesso al quale è ...

I tifosi del Boca lo insultano sui social - la moglie di De Rossi lo difende : “se decidete di insultare…” : La moglie di Daniele De Rossi ha difeso il marito da un attacco social, rispondendo per le rime ad un tifoso del Boca Juniors Il futuro di Daniele De Rossi resta al momento ancora avvolto nel mistero, il centrocampista ex Roma non ha deciso quale sarà la sua pRossima destinazione. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia che avesse firmato con i Los Angeles Galaxy, un’indiscrezione non confermata ma che ha scatenato i tifosi ...

Boca Juniors - il presidente Angelici chiama De Rossi : “le nostre porte sono aperte per giocatori come lui” : Il numero uno del club argentino ha sottolineato come Daniele De Rossi sarebbe il benvenuto al Boca Chiusa la propria parentesi con la maglia della Roma, Daniele De Rossi valuta attentamente il proprio futuro, valutando le offerte finora giunte al suo agente da altre società. Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse Niente Serie A ovviamente, l’attenzione del centrocampista italiano è puntata all’estero, in particolare in Sudamerica, dove ...

De Rossi al Boca Juniors? Il segretario generale apre ad un possibile accordo! : “De Rossi? Sono discorsi che stanno iniziando. Daniele è amico di Burdisso (ds del Boca) e questo può aiutare per un suo possibile arrivo. Nicolas sta lavorando su questo e sicuramente a fine campionato cominceremo a parlare”. Sono le importanti dichiarazioni del segretario generale del club argentino, Christian Gribaudo, ai microfoni di ‘MundoBocaRadio’ che apre ad un arrivo del capitano giallorosso al Boca ...