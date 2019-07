DE LIGT ALLA JUVENTUS Atteso oggi a Torino | domani le visite mediche | le cifre

Alla Juve è giorno di De LIGT - cresce entusiasmo : De Ligt Alla Juve accende l'entusiasmo dei tifosi della Juventus. Sono oltre duecento quelli che hanno atteso il difensore olandese davanti al JMedical, per applaudirlo e acclamarlo. Una accoglienza da grande campione, un colpo di mercato da far tremare le gambe alle avversarie, nell'anno in cui stanno cercando di avvicinarsi proprio ai bianconeri. Le visite mediche sono una passeggiata per il giovane centrale, 189 centimetri di potenza, ma ...

De LIGT - Godin - Manolas Altro che bomber - la parola passa alla difesa : In serie A sono tutti pazzi per i difensori, possibilmente centrali. Non fanno gol ma ora valgono come gli attaccanti.Basta guardare a quanto De Ligt (arrivato ieri a Torino, oggi visite mediche, domani la presentazione visto che la truppa di Sarri partirà nel weekend per la Cina) sia costato alla Juve: un affare da 75 milioni all’Ajax con tanto di stipendio da top player per il biondo ragazzone di Leiderdorp. 7,5 milioni a stagione, che ...

De LIGT ALLA Juve - il prezzo è giusto : 14 milioni di meno del costo di Maguire allo United : La Juventus spenderà 75 milioni per De Ligt: una cifra congrua se facciamo il paragone con Maguire, il difensore più pagato della storia.“powered by Goal”giusto spendere 75 milioni di euro per un difensore di 19 anni alla prima vera stagione da protagonista? E’ questa la domanda che in molti sono fatti quando la Juventus ha chiuso l’operazione Matthijs De Ligt.Letteralmente esploso nell’ultima stagione con l’Ajax, De ...

De LIGT ALLA Juventus - record già battuto. Harry Maguire sarà il difensore più costoso di sempre : Il record di Matthijs De Ligt come difensore più caro dell'estate potrebbe durare incredibilmente pochi giorni. Il 19enne difensore olandese è ufficialmente passato dall'Ajax alla Juventus per la "modica" cifra di 70 milioni di euro. Qualcuno ha storto il naso, sostenendo che una cifra simile può es

Repubblica : “De LIGT trattato dalla Juventus come Messi e Neymar” : Un’operazione spudorata “Un’operazione spudorata” così definisce su Repubblica Fabrizio Bocca l’acquisto di De Ligt. La Juventus ha speso una cifra spudoratamente alta, tale da spazzare via la concorrenza, convincere l’Ajax (70 milioni più bonus), il giovane difensore trattato come Messi e Neymar (7,5 questa stagione e poi 12 netti l’anno per 4 anni) e accontentare il famelico Raiola (10 milioni per il ...

Zoff alla Gazzetta : “Koulibaly più forte di De LIGT in questo momento” : Lunga intervista a Dino Zoff sulla Gazzetta dello Sport a firma di Maurizio Nicita, in cui uno degli uomini simbolo della grande Juventus ha parlato del prossimo acquisto bianconero, Matthijs De Ligt. Un ragazzo giovane ma di grande personalità che contribuirà a rendere ancora più forte la Juve nella prossima stagione. Ma attenzione anche alle rivali perché se De Ligt è forte c’è chi in questo momento lo è di più. Zoff non ha dubbi sul ...

