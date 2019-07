De Laurentiis | «Non ho bisogno degli occasionali per riempire lo stadio Il Napoli o lo

Crosetti : “Insigne non faccia il bambino - gli ha detto De Laurentiis porgendogli il ciuccio” : «Insigne non faccia il bambino», gli ha detto il presidente De Laurentiis porgendogli la paperella, una macchinina e il ciuccio. Il bersaglio di oggi di Maurizio Crosetti su Repubblica è Lorenzo Insigne e il suo difficile rapporto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che prima dell’arrivo in ritiro del capitano gli aveva chiaramente detto «Basta comportamenti infantili, gli ricorderemo che è un uomo» Un inizio non semplice ...

FOTO – De Laurentiis maglia speciale per Cristian Maggio : ” Hai giocato 308 partite - onorato la maglia - purtroppo non c’è stato l’ultimo giro di campo…” : De Laurentiis sorpresa per Maggio Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis ha consegnato a Cristian Maggio la maglia delle 308 presenze. La consegna è avvenuta prima del fischio d’inizio dell’amichevole Napoli-Benevento. Queste le parole del patron azzurro: “Tu hai giocato 308 partite con il Napoli, purtroppo non c’è stato l’ultimo giro di campo e quindi te lo dovevamo. Pensavo fossi rimasto ...

De Laurentiis : «Il Var? Non decida l’arbitro. Via la pista d’atletica dal San Paolo - la costruisco altrove» : Var «E stato creato per non far lamentare i club e non far fare dietrologia ai club. Quello che mi fa impazzire pè che l’arbitro va a vedere e poi decide lui. Ci sono x numero di persone che hanno già controllato, abbiamo perdere tempo ad aspettare l’arbitro che corre e va a vedere. Se fa parte della suspence, va bene, se fa parte dello spettacolo. Dobbiamo capire quando il Var deve scattare, ancora non è chiaro. Lo deve decidere la ...

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, torna sull'affare James Rodriguez: "Per il Real è meglio mandarlo a giocare. Se son rose fioriranno". Il Napoli continua a lavorare al colpo James Rodriguez, ma aspetta segnali positivi da Madrid. Della trattativa ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'Sky Sport' il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che ha smentito di aver avuto un ...

Napoli - De Laurentiis : 'James? Non abbiamo fretta - Icardi? Non verrà' : Non si fa altro che parlare di calciomercato in queste giornate estive, perché tutti i club del campionato italiano sono a lavoro per rinforzare le proprie rose. Il Napoli, tra le società più attive in queste prime settimane di trattative, intende regalare al suo tecnico, Carlo Ancelotti, alcuni innesti di valore. I nomi che circolano sono altisonanti: da James Rodriguez a Mauro Icardi, da Rodrigo ad altri giocatori di talento che potrebbero ...

De Laurentiis affronta i temi di mercato del Napoli: "Icardi non è una necessità. James? Richieste ingiuste del Real Madrid". Aurelio De Laurentiis diventa protagonista nel ritiro di Dimaro del Napoli, dove i giocatori hanno iniziato ad allenarsi agli ordini di Carlo Ancelotti. Il presidente del club partenopeo, da pochi giorni al seguito della squadra in Trentino, è tornato a parlare nuovamente dei temi di ...

De Laurentiis : «Agnelli non vuole una Champions per pochi» : Intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, è tornato sulla delicata questione della riforma della UEFA Champions League. Il patron del Napoli ha spiegato: «Credo che ci sia un grandissimo misunderstanding. Una grande ignoranza, nel senso di ignorare le cose non avendo partecipato a tutte le […] L'articolo De Laurentiis: «Agnelli non vuole una Champions per pochi» è stato ...

De Laurentiis : «Non incontrerò Wanda e non ho intenzione di incontrarla. Icardi non ci interessa» : Aurelio De Laurentiis fornisce due notizie importanti di mercato nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. La prima è la smentita di un suo incontro domani con Wanda Nara: «È una stupidaggine colossale, l’ho incontrata tre anni fa e non ho intenzione di incontrarla ancora, anche perché Icardi non rientra nelle necessità del Napoli». La seconda riguarda James Rodriguez: «Il problema di James è che si devono fare i conti con il Real ...

De Laurentiis : «Su James non vogliamo cedere alle ingiuste richieste del Real Madrid» : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis inaugura una rubrica a Radio Kiss Kiss in diretta dal ritiro azzurro di Dimaro. La rubrica si chiamerà ‘Il calcio che vorrei’: Entusiasmo a Dimaro, a Napoli e all’estero «L’entusiasmo a Napoli non è mai mancato» Che ritiro è? «Un ritiro molto tranquillo e sereno come si addice a un ritiro. Tutti concentrati e pronti a dare il meglio di sé. Sabato avremmo il primo incontro con ...

Il nuovo De Laurentiis : per gli autografi non c’è l’obbligo di acquisto della maglia del Napoli : Jeans, maglia e occhiali neri. È un Aurelio De Laurentiis versione-casual quello che si presenta alla sua “prima” con i tifosi qui a Dimaro Folgarida. Il presidente del Napoli è arrivato a sorpresa poco dopo mezzogiorno sul piazzale di Carciato, per entrare nel nuovissimo store della Kappa allestito all’esterno del campo di gioco. Accoglienza davvero calorosa quella dei tifosi presenti, a parte qualche sparuto e oramai trito e ...

De Laurentiis : «James vuole il Napoli ma costa troppo. Icardi non lo cambio con Insigne» : Il Corriere dello Sport apre con una intervista ad Aurelio De Laurentiis che parla di James e non solo Il presidente del Napoli parla anche di Elmas, Rodrigo e di Icardi. James Del colombiano dice: «James è il giocatore più mediatico dopo Messi e Ronaldo. vuole venire a Napoli però ilReal chiede troppo». Rodrigo e Elmas «Rodrigo ci piace moltissimo preferisce rimanere in Spagna. Elmas? Prima bisogna vendere». Icardi «Icardi eunuchi talento ...

Veretout preferirebbe la corte di De Laurentiis ma la Roma non molla : C’è il Napoli nel cuore di De Laurentiis, lo scrive la Gazzetta. Non importa che a contendersi il francese della Fiorentina ci siano anche Milan e, soprattutto, Roma. Sono proprio i giallorossi a rappresentare il pericolo più concreto. La trattativa per il centrocampista è entrata nel vivo, la Roma non intende mollare la presa. Non vorrebbe pagare l’intera cifra di 25 milioni chiesti dai viola ma potrebbe mettere sul piatto Karsdorp ...

De Nicola : “Il caso Ospina non c’entra - vado via per un altro motivo. Sul rapporto con De Laurentiis…” : De Nicola: “Il caso Ospina non c’entra, vado via per un altro motivo…”. Le sue parole a ‘Il Mattino’ “Fa un certo effetto non vedere Alfonso De Nicola circondato dai suoi grafici e dai suoi appunti medici sui calciatori del Napoli. Ma dopo 14 anni si è interrotto il suo rapporto professionale con il club azzurro. A Dimaro non ci sarà. «E lo ammetto, sono triste ma vuol dire che farò un po’ di ...