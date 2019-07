Daphne Caruana Galizia | procura chiede 3 ergastoli per l’omicidio della giornalista

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Lagenerale maltese ha formalizzato le accuse e chiesto condanne all’ergastolo per le tre persone ritenute gli autori materiali deldi, lamaltese uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017. I tre vennero arrestati un paio di mesi dopo. Restano sconosciuti i mandanti. Il governo maltese, contestato e considerato complice dalla famiglia, ha espresso soddisfazione con una nota in cui sottolinea: “Questa è un’ulteriore provadedizione e del buon funzionamento delle istituzioni”. Lainvestigativa maltese, 53 anni, è stata uccisa dall’esplosione di un ordigno piazzato sotto la sua auto a pochi metri dalla sua casa di Bidnija: aveva indagato sui ‘Malta files‘, un ramo dei Panama papers (lo scandalo sui paradisi fiscali emerso nel 2016), facendo luce sulle infiltrazioni mafiose, il riciclaggio e ...

