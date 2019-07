Daniele Dal Moro | incidente in moto per l’ex del Grande Fratello | “Ci ho quasi rimesso le

Martina Nasoni ha uno spasimante : la reazione di Daniele Dal Moro : Martina Nasoni dopo il Grande Fratello 16 ha conquistato un amico di Daniele La favola d’amore di Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, che ha fatto sognare il pubblico attento del Grande Fratello, sembrerebbe non essere ancora decollata. Di recente i due ex gieffini hanno dichiarato di non stare insieme ma di essere solo buoni amici e aver cementato il loro rapporto con la fine del reality condotto da Barbara d’Uso. In queste ore ...

Daniele Dal Moro incidente in motocicletta - Martina preoccupata : 'Vengo e ti butto giù' : Daniele Dal Moro, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso, ha fatto preoccupare i suoi fan nel momento in cui ha rivelato di essere stato vittima di un incidente con la sua motocicletta, che a quanto pare lo ha fatto spaventare. Per fortuna nulla di grave anche se il ragazzo ha ripetuto più volte in svariati commenti che stava per 'rimetterci le penne'. Un incidente che ha spaventato non soltanto Daniele ...

Incidente in moto per Daniele Dal Moro - : Francesca Galici Daniele Dal Moro ha voluto condividere con i suoi seguaci quasi in tempo reale la disavventura di un Incidente in moto, che non avrebbe però causato gravi conseguenze al ragazzo Stando alle sue parole affidate a Instagram, Daniele Dal Moro nelle scorse ore sarebbe stato vittima di in un Incidente in moto. Nulla di grave a quando pare, solo un grande spavento per l'ex inquilino del Grane Fratello 16 che se la sarebbe ...

Incidente in moto per Daniele Dal Moro - l’ex del Grande Fratello : “Ci ho quasi rimesso le penne” : Incidente in moto per Daniele Dal Moro, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Lui stesso ha raccontato l’accaduto via Instagram, senza nascondere il timore di un epilogo differente. “Ci ho quasi rimesso le penne” ha scritto il fidanzato di Martina Nasoni, vincitrice del reality show.Continua a leggere

Grande Fratello - incidente per Daniele Dal Moro : cos’è successo : Daniele Dal Moro del GF cade dalla moto e fa preoccupare i fan Ore particolarmente complicate queste per Daniele Dal Moro. Cos’è successo? L’ex inquilino della casa più spiata dagli italiani, durante un giro sulla sua moto, è incredibilmente caduto. Ovviamente i fan si sono immediatamente preoccupati per lo stato di salute di Daniele del Grande Fratello. Tuttavia niente di grave per quest’ultimo. Difatti il giovane ha già ...

Daniele Dal Moro torna a parlare del suo passato : “Ho avuto paura” : Daniele Dal Moro si sfoga sui social: “Questa vita me la sono creata da solo” Spesso e volentieri Daniele Dal Moro ha usato i social per parlare di sè e della sua vita. E anche in queste ore l’ex concorrente del GF è tornato a raccontare ai suoi fan su instagram delle difficoltà affrontate in passato, non nascondendosi dietro a un dito. Cosa ha detto? Daniele Dal Moro, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre ...

Il regista Daniele Finzi Pasca si racconta. Dalle cerimonie olimpiche al Cirque du Soleil fino alla“Fête des Vignerons” con migliaia di volontari : •Copyright foto: Viviana Cangialosi – Compagnia Finzi Pasca Il marito non vuole condividere la scena con la moglie. Lei invece brama a tutti costi stargli vicino anche sul palcoscenico. L’assistente ai costumi non sa usare il dispositivo elettronico per annotare nomi e misure. Preferisce carta e penna. Una coppia di ottantenni si innamora in sartoria e nel fervore delle prove decide di convolare a nozze. Piccoli inconvenienti ...

Daniele Dal Moro non rimane in silenzio e sbotta dopo gli insulti : duro sfogo : Daniele Dal Moro dopo il Grande Fratello legge gli insulti ricevuti sui social network Daniele Dal Moro durante il Grande Fratello 16 è stato bersagliato sui social network. Diciamo che non piaceva proprio a tutti, ecco. Su Instagram in tanti si riversavano sul suo profilo per commentare alcune sue foto pubblicate prima di entrare nella […] L'articolo Daniele Dal Moro non rimane in silenzio e sbotta dopo gli insulti: duro sfogo proviene da ...

Grande Fratello - Daniele Dal Moro passato : “Riattaccare i pezzi” : Daniele del Gf, altre confessioni sul passato Daniele Dal Moro ha parlato più volte del suo passato: ha raccontato che ha dovuto superare diverse sfide che non hanno fatto altro che rafforzare il suo carattere e che gli hanno permesso di controllare meglio le sue reazioni, anche se questo potrebbe essere visto come un difetto… […] L'articolo Grande Fratello, Daniele Dal Moro passato: “Riattaccare i pezzi” proviene da ...

Daniele Dal Moro ripensa al suo passato : il messaggio che spiazza : Daniele Dal Moro spiazza sui social: “Quanti spilli sulla pelle” L’ex concorrente del GF, Daniele Dal Moro, ha scritto poco fa uno strano messaggio su instagram che ha lasciato di stucco tutti i fan. Cosa ha scritto? Il ragazzo ha rivelato su instagram quanto segue: “Quanti spilli sulla pelle, dentro il petto, sulle spalle…Qual è il grado di dolore che riesci a sopportare?! Ricordati un uomo può valerne ...

Daniele Dal Moro : “Qual è il grado di dolore che riesci a sopportare?” - il messaggio : Grande Fratello, le ultime news su Daniele Dal Moro e Martina Nasoni dopo il reality show Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sembrano aver interrotto la loro frequentazione dopo la fine del Grande Fratello e stando alle ultime news non sembra che siano destinati a fare coppia fissa, anche se Daniele ci ha dimostrato già […] L'articolo Daniele Dal Moro: “Qual è il grado di dolore che riesci a sopportare?”, il messaggio proviene ...

Daniele Dal Moro e Martina non stanno insieme : la loro smentita : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non sono fidanzati: parlano loro Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, dopo tanto parlare, finalmente vengono allo scoperto, mettendo a tacere una volta per tutte le voci di corridioio inerenti a un loro presunto fidanzamento. Difatti i due, in queste ultime ore, parlando con i rispettivi fan su instagram, hanno dichiarato senza tanti peli sulla lingua di non essersi mai messi insieme, ma di essere diventati solo ...

Novara - intossicato nel rogo dell’abitazione - il piccolo Daniele muore a 2 anni in ospedale : Non ce l'ha fatta il piccolo Daniele, il bambino di nemmeno due anni rimasto gravemente intossicato dal fumo sviluppatosi durante un devastante incendio nella sua abitazione nel quartiere Sant'Agabio di Novara. Il piccolo è deceduto nelle scorse ore all'ospedale di Novara dopo quasi una settimana di agonia. Daniele è morto nel pomeriggio di lunedì 8 luglio, un mese prima del suo secondo compleanno. Enorme lo strazio dei parenti che hanno sperato ...

Daniele Dal Moro riparte da sé : prima la famiglia - addio a Martina? : Martina e Daniele, basta parlare di fidanzamento: lui ha altre persone alle quali dare attenzioni Pare proprio che Daniele Dal Moro e Martina Nasoni siano giunti a un punto di non ritorno. Non si definiscono fidanzati (e la ragazza lo ha ribadito con una Instagram story), ma adesso potrebbero aver deciso anche di non frequentarsi […] L'articolo Daniele Dal Moro riparte da sé: prima la famiglia, addio a Martina? proviene da Gossip e Tv.