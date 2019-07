Dani Alves Juventus | clamoroso | incontro a Torino | tutti i dettagli!

Dani Alves - Juventus in corsa con Inter e Manchester City : incontro a Torino : I rappresentanti di Dani Alves hanno incontrato la Juventus ieri a Torino: Madama sfida l’Inter e il Manchester City per il brasiliano.“powered by Goal”La Juventus si conferma ancora una volta tra le grandi protagoniste del calciomercato estivo: la dirigenza sta infatti lavorando su più fronti e potrebbe anche riportare il brasiliano Dani Alves a vestire la casacca bianconera.Secondo quanto appreso da Goal, i rappresentanti del terzino, ...

Juventus - che sorpresa : incontro a Torino per Dani Alves! : Dani ALVES Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Goal.com”, la Juventus avrebbe incontrato i rappresentanti di Dani Alves per valutare la possibilità di un ritorno in bianconero del terzino brasiliano. Certo il suo divorzio dal PSG, l’ex Barcellona si svincolerà dai francesi e aspetterà una nuova proposta contrattuale. La Juve osserva interessata, anche perchè […] L'articolo Juventus, che sorpresa: incontro ...

Calciomercato Juventus - SportMediaset : 'Si è proposto Dani Alves' : Sono ore veramente molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, sta per chiudere la trattativa per l'acquisto di De Ligt, fortissimo difensore di diciannove anni dell'Ajax. Il giovanissimo centrale dovrebbe essere acquistato per una cifra molto vicina ai settantacinque milioni di euro. Per lui sarebbe pronto un contratto di cinque anni da sette milioni e mezzo di euro a stagione, con possibilità ...

Dani Alves Juventus - clamoroso : il terzino torna in bianconero? I dettagli : Dani Alves Juventus – Dopo Buffon e Bonucci, un altro clamoroso ritorno in casa bianconera? Nelle ultime ore starebbe girando la voce di un possibile ritorno a Torino, ovvero quello di Dani Alves. Dani Alves è alla ricerca di una nuova squadra dopo l’addio al Psg. Il terzino destro brasiliano, che ha messo in bacheca l’ennesimo trofeo […] More

Dani Alves all'Inter - si tratta : nei prossimi giorni incontro a Milano : Gli agenti dello svincolato Dani Alves sono attesi a Milano, dove andrà in scena una riunione con l'Inter. In corsa c'è anche il Manchester City. Dani Alves all'Inter non è soltanto una suggestione di mercato: è, anzi, un'opzione più che concreta per la formazione di Antonio Conte, che aspetta notizie sui fronti Barella, Dzeko e Lukaku e, intanto, prova a mettere a segno anche il colpaccio a parametro ...

Manchester City - Dani Alves nel mirino : possibile colpo a parametro zero : Chiusa l'avventura al PSG, Dani Alves potrebbe ripartire dal Manchester City. Svincolato, può rappresentare un super colpo a parametro zero. Chiusa la sua esperienza con il PSG e reduce da una Copa America nella quale ha dimostrato ancora una volta, nonostante le 36 primavere, di essere ancora uno degli esterni più forti del pianeta, Dani Alves è ora alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire.Secondo quanto riportato ...

Dani Alves e l'aneddoto su Guardiola : "Alla fine mi diede ragione" : Dani Alves racconta un aneddoto dei tempi del Barcellona: "Messi non poteva stare due minuti senza toccare il pallone, Guardiola mi diede ragione". Grande protagonista nella Copa America 2019 vinta dal Brasile in finale contro il Perù, Dani Alves è tornato a parlare dei tempi in cui giocava nel Barcellona. In particolare il terzino verdeoro ha raccontato un aneddoto riguardante il suo rapporto con Pep ...

Retroscena Guardiola - Dani Alves mette a nudo Pep : “l’ho spinto a darmi ragione su una questione relativa a Messi” : Il giocatore brasiliano ha svelato un Retroscena risalente ai tempi del Barcellona e relativo a Pep Guardiola Dani Alves e Pep Guardiola, protagonisti di un siparietto che il giocatore brasiliano ha svelato nel corso di un’intervista a Globo Esporte, rilasciata dopo il successo in Copa America. LaPresse L’ex giocatore del Barcellona si è soffermato sul suo rapporto con l’allenatore catalano, facendo luce su un Retroscena ...

Dani Alves - il calciatore più titolato al mondo cerca casa : Con la vittoria 3-1 del Brasile sul Perù Dani Alves è diventato il calciatore più titolato della storia. L’alloro continentale, vinto da capitano dei verdeoro, è infatti il trofeo numero quaranta per il laterale 36enne arrivato nell’estate del 2002 in Europa, dove ha regalato prodezze in serie e fatto la storia del gioco. Pescato dal Siviglia (nello specifico dall’ex direttore sportivo della Roma, Monchi) ...

Dani Alves all'Inter - dal Brasile sono sicuri : c'è l'offerta : Dani Alves, attualmente svincolato, potrebbe tornare in Serie A. In Brasile sono sicuri: l'Inter gli ha fatto un'offerta, il giocatore ci pensa. Dopo Diego Godin, l'Inter sogna un altro colpo grosso a parametro zero. Dal Brasile ne sono sicuri: i nerazzurri vorrebbero riportare in Italia Dani Alves.Secondo quanto riportato da 'UOL', l'ex terzino di Juventus, Barcellona e PSG, attualmente ...

Brasile-Argentina - Dani Alves sta dalla parte di… Messi : “l’arbitro? Era più nervoso di noi che giocavamo” : Il giocatore del Brasile ha puntato il dito contro l’arbitraggio, lamentandosi anche lui come Messi della direzione di gara Non solo Lionel Messi e l’Argentina, anche il Brasile si è lamentato dell’arbitraggio del signor Zambrano, scelto dalla CONMEBOL per dirigere la semifinale di Copa America tra la Seleccion e i verdeoro. AFP/LaPresse Dopo le parole di fuoco della Pulce, anche Dani Alves ha puntato il dito contro il ...

Paris Saint-Germain - Dani Alves lascia il club parigino : struggente addio social per il brasiliano [FOTO] : Il giocatore brasiliano ha annunciato il suo addio al Paris Saint-Germain con un lungo post pubblicato sul proprio account Instagram Il ciclo di Dani Alves in maglia PSG si è concluso, il difensore brasiliano infatti ha annunciato il suo addio al club parigino, postando su Instagram un lungo messaggio. LaPresse/Reuters Il contratto dell’ex Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato, come si evince dalle parole di ...

Dani Alves annuncia l’addio al Psg : “è la fine di un ciclo” : L’ex calciatore della Juventus Dani Alves alla ricerca di una nuova avventura, l’esterno brasiliano del Psg è in scadenza di contratto con il club francese e adesso ha annunciato sui social network l’addio al club. “Tutto ha un inizio, una parte centrale e una fine ed è giunto il momento di mettere il punto finale qui”, scrive il 36enne sul suo account Instagram. “Ogi chiudo un altro ciclo nella mia ...

Diretta/ Perù Brasile - risultato 0-4 - streaming video DAZN : poker Dani Alves : Diretta Perù Brasile: streaming video DAZN, quote e risultato live del match della terza giornata della fase a gironi di Copa America.