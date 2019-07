Dalla serie tv Tredici sparisce la scena del suicidio di Hannah Baker La realtà è

The Fix su Canale5 ad agosto - arriva in prima tv la serie creata Dalla procuratrice Marcia Clark : L'ammiraglia Mediaset continua a pescare dalle emittenti generaliste oltreoceano nuovi titoli da proporre in prima serata: prossimamente sarà la volta di The Fix su Canale5, già annunciata da un promo attualmente in rotazione. La serie non ha ancora una programmazione ufficiale, ma dovrebbe andare in onda già dal mese di agosto, presumibilmente al mercoledì dopo la fine della messa in onda di Manifest, dunque già dal 7 agosto. La serie ...

Il Palermo è escluso Dalla prossima Serie B - ripescato il Venezia : Il Palermo e' stato ufficialmente escluso dal prossimo campionato di Serie B, dopo le valutazioni della Covisoc, per inadempienze amministrative

BH90210 - le prime scene Dalla serie evento di FOX - in un nuovo promo : Beverly Hills, 90210 disponibile un nuovo promo con scene inedite dalla serie evento di FOXIl viaggio che ci porterà verso la serie evento dedicata a Beverly Hills, 90210 (BH90210) si accorcia sempre di più. FOX (USA), che trasmetterà la serie a partire dal 7 agosto, ha rilasciato un nuovo teaser della serie.Il cast originale composto da Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori ...

Serie A – Mediapro va all-in - Dalla pubblicità agli abbonati : offerta rivoluzionaria - ma i club restano scettici : Mediapro presenta un’offerta rivoluzionaria alla Lega per entrare nel calcio italiano: una parte dei club di Serie A resta scettica Mediapro è decisa ad entrare con forza nel panorama calcistico italiano. Il gruppo spagnolo ha presentato un’offerta alla Lega per diventare partner del canale della Serie A, avendo l’obiettivo di mettere le mani sull’intero mercato audiovisivo, dalla produzione alla raccolta pubblicitaria, arrivando ...

Harry Potter : serie tv smentita ufficialmente Dalla Warner Bros : Harry Potter: serie tv smentita ufficialmente dalla Warner Bros La settimana scorsa il sito We Got This Covered aveva rilasciato un articolo sostenendo che la saga di Harry Potter avrebbe avuto una trasposizione televisiva, basata su un prequel delle vicende accadute nei film. Secondo questo rumor, la Warner Bros era pronta a rilasciare sulla sua nuova piattaforma streaming una serie tv dedicata al magico mondo di Hogwarts creato da J.K. ...

Basket - Avellino destinata a ripartire Dalla serie B autoretrocedendosi dalla A dopo 19 anni : Appare sempre più vicino lo spettro dell’autoretrocessione della Scandone Avellino. La società irpina, da tempo in difficoltà a causa delle problematiche della proprietà Sidigas (Gianandrea De Cesare), appare sempre più orientata a chiedere il riposizionamento in Serie B, il terzo campionato nazionale. Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a firma Luigi Zappella. Le problematiche vertono in particolare sulla crisi economica ...

Giampiero Ventura alla Salernitana. Ora è ufficiale - dopo la parentesi al Chievo riparte Dalla serie B : La Salernitana ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con Giampiero Ventura e di avergli affidato la guida della prima squadra. Il tecnico ha firmato con il club granata un contratto per l'attuale stagione sportiva con opzione". Lo comunica il club. L'ex commissario tecnico della nazionale ha fi

Le notizie del giorno – Clamoroso forfait in Serie B - Milan escluso Dalla coppe - il legale di Tuttolomondo : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. ALTRO forfait IN Serie B – Una nuova clamorosa bomba sul campionato di Serie B che sta vivendo l’ennesima estate caldissima, sono in arrivo clamorosi ribaltoni che sembrano in grado di cambiare la composizione della prossima stagione. La prima certezza ...

Skam Italia su Rai2 - la serie teen sulla tv pubblica Dalla prossima stagione (Anteprima Blogo) : Carlo Freccero definirebbe, ne siam certi, l'operazione così: "riposizionamento della la rete nel panorama complessivo dell’offerta televisiva, incrementando l’audience del pubblico giovane”. Deve essere spiegabile così, evidentemente, la scelta di Rai2 di trasmettere nella prossima stagione Skam.Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, gli episodi del teen drama prodotto da Timvision Production con Cross Productions e fin qui distribuiti da ...