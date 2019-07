Dai Ferragnez ad Alessandro Borghi | le star che giocano a «come saremo a 80 anni»

vanityfair

(Di martedì 16 luglio 2019) Fedez e Chiara FerragniNicola SavinoFrancesco Barra e Claudio SantamariaEnrico MentanaFedez e Chiara FerragniFedezMariano Di VaioFedez e Chiara FerragniGassmannEuridice AxenRovazziEros RamazzottiDiego PassoniAurora Ramazzotti e GoffredoUn gioco, un passatempo estivo, un modo per esorcizzare il tempo che passa o per non prendersi troppo sul serio. Se avete dato un’occhiata, almeno una volta, ai social network negli ultimi giorni non avrete potuto fare a meno di notare l’ultima «challenge» man mano sempre più virale che mette alla prova i famosi e non solo. Si tratta di prendere una foto, passarla sotto un filtro e ritrovarsi davanti la risposta al quesito «saremmo a 80». Il risultato, c’è da dire, è molto realistico. Il merito è di un algoritmo che analizza i volti e li modifica grazie a un’intelligenza artificiale (l’app si chiama FaceApp, e ...

