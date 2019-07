Croazia | drammatico incendio sull’isola di Pag | 10 mila evacuati dalla famosa spiaggia di

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Mentre in Italia imperversa il maltempo ma il forte vento di maestrale alimenta incendi pericolosissimi in Sardegna, nella vicinae precisamente sull’isola di Pag, in Dalmazia, stanotte è divampato unancor più devastante nei pressi delladi Zrce dove era in corso un concerto di musica techno. L’ha costretto all’evacuazione circa 10.000 persone, e le fiamme sono state domate solo nelle prime ore di stamane. L’in una pineta, distante circa trecento metriche ospita vari locali notturni, è scoppiato verso l’una di notte, quando era ancora in corso il festival. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, assisiti dall’aria da tre canadair, ha impedito il diffondersi delle fiamme, e verso le sette di stamane (ora locale e italiana) l’e’ stato domato. Le autorita’ ...