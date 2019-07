Costituente delle Idee | il Rousseau del Pd per “scrivere insieme il programma” Che però

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Ha un certo peso già dal titolo: “”. Sommario: “Valori, proposte e domande per riaccendere il Paese”. Spiegazione di Nicola Zingaretti: “Uno strumento per chiamare a raccolta una parte del Paese che vuole combattere, con grandi incontri e forum”. Traduzione volgare: ildel Pd. Il nuovo progetto è stato presentato dal leader durante l’assemblea nazionale di sabato: “Sul partito dobbiamo cambiare tutto”, ha detto dal palco, ripetendo quello che quasi tutti i neosegretari hanno annunciato appena dopo il loro insediamento (“Dobbiamo riaggregare”, “restare uniti”, “essere più aperti” gli altri tormentoni). “Uno degli strumenti per cambiare”, ha aggiunto, “è la” che di fatto è una chiamata a raccolta di volontari e simpatizzanti per scrivere il programma del partito. Pd, Zingaretti: ...

nzingaretti : Anche sulla #Russia la strategia di Salvini è sempre la stessa, la fuga. Non gli daremo tregua. Noi vogliamo metter… - nzingaretti : Quando sono stato eletto segretario del @pdnetwork ho detto che mi sarei dedicato a risolvere i problemi delle pers… - pdnetwork : Parte la Costituente delle idee. Chiamiamo le persone a discutere e a costruire il futuro. Valori, proposte, domand… -