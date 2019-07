CorSport | Icardi paga la mancanza di equilibrio della gestione italiana dei campioni

Sfida Napoli-Juve per Icardi - CorSport : “Bianconeri in vantaggio - ma non vuole darla vinta all’Inter” : Sfida Napoli-Juve per Icardi, l’analisi de ‘Il Corriere dello Sport’: Sfida Napoli-Juve per Icardi, con i bianconeri, stando a quanto si apprende, in vantaggio sugli azzurri per l’ attaccante argentino. Un vantaggio che però ha poco valore se si considera che l’ Inter e Maurito sono ai ferri corti. Una lite che potrebbe aprire scenari a sorpresa. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello ...

CorSport – “Napoli - sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” [FOTO] : CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James”. Entra sempre più nel vivo il calciomercato, con il club azzurro molto attivo nelle trattative. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli lavora senza soste per dare a Carlo Ancelotti quegli acquisti richiesti per completare e ...

CorSport : Icardi sogna solo la Juve. Wanda era a Roma per uno shooting fotografico : Il Corriere dello Sport chiarisce il caso social delle immagini circolate di Wanda Nara che sarebbe stata avvistata in stazione. Icardi continua ad allenarsi con l’Inter saltando la parte tattica. Quando arriva quel momento della preparazione si sposta sul campo accanto con Nainggolan, scrive il Corriere dello Sport. L’argentino aspetta che la Juve si muova. E’ il club di Agnelli la sua opzione favorita, tra un interesse timido ...

De Laurentiis al CorSport : “No allo scambio Icardi-Insigne. Per James stiamo lavorando. Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis, 15 anni dopo il suo arrivo a Napoli si siede al tavolo del suo Hotel di Dimaro per essere intervistato dal Corriere dello Sport. Riflessioni profonde su come questi anni di calcio hanno cambiato l’uomo De Laurentiis, aprendogli mondi e orizzonti che prima non aveva esplorato. Ragiona quasi come un uomo che sembra abbia voglia di scendere in politica… “Ma che mi prende in giro?” Eppure fondare un partito del football ...

CorSport : La virata del Napoli su Rodrigo potrebbe avvantaggiare la Juve per Icardi : Giorni caldi quelli che vive Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport scrive che la Juventus, anche se impegnata nell’acquisto di De Ligt, ha accelerato per l’argentino. Wanda Nara ha già avuto diversi contatti con Paratici. La Juve non avrebbe difficoltà a dare a Maurito l’ingaggio che desidera. L’Inter adesso gli dà 5,3 milioni, una cifra assolutamente alla portata dei bianconeri. È invece più complessa l’intesa sul cartellino. L’Inter non vuole ...

CorSport : i voli della Juve ad Ibiza poi smentiti. Paratici pronto ad offrire 40-45 milioni per Icardi : Il Corriere dello Sport racconta l’intrigo che sta nascendo sull’asse Milano-Torno-Ibiza-Napoli. La Juventus si muove per Icardi. Domenica sera Agnelli sarebbe volato a Ibiza con un volo Easyjet per incontrare l’agente Fifa Gabriele Giuffrida che sta lavorando al trasferimento dell’argentino al club bianconero. Un incontro smentito però da dalla Juventus che ha dichiarato che il volo di Agnelli era dettato da motivi familiari e che l’indomani il ...

CorSport : Wanda e Aurelio sono al lavoro per portare Icardi a Napoli : Marotta ha sgombrato il campo prima della presentazione di Conte: Icardi è sul mercato, “non rientra nel nostro progetto”, come Nainggolan, ha detto ieri a Sky. Aggiungendo che ciò non significa che non saranno rispettati gli accordi contrattuali: l’argentino si allenerà come tutti, perché questo è l’obbligo del club, poi toccherà all’allenatore scegliere chi mettere in campo. Come dire che Icardi non giocherà. Si aspetta solo di poter trattare ...

CorSport – Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino - stava per prenderlo ma…il retroscena : Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena. Come riporta il quotidiano, “così, per restare nel solco: da Zalayeta (nella stagione del debutto in serie A) per arrivare a Quagliarella; e poi da Quagliarella a Cavani; e a seguire da Cavani a Higuain; e per «dimenticare» lo «sgarbo», da ...

CorSport : Il Napoli pensa allo scambio Icardi-Insigne : C’è un sogno argentino che riempie le ultime giornate: Mauro Icardi. Al Napoli piace da tanto, scrive il Corriere dello Sport. Nel 2013 lo sfiorò, come aveva già fatto qualche stagione prima, poi dovette fare un passo indietro. Maurito è in centravanti che, almeno nei pensieri, non tramonta mai. Inseguito silenziosamente e strategicamente, che De Laurentiis avrebbe preso da tanto tempo. Adesso il Napoli “osserva, ascolta, sonda, rimane lì ...

Napoli su Icardi - CorSport : ADL si muove : 4 cessioni per finanziare il colpaccio dell’Estate : Napoli su Icardi, ‘Il Corriere dello Sport’ rivela i piani del di De Laurentiis per arrivare alla’ attaccante Napoli su Icardi, rumors ed indiscrezioni si susseguono senza soste nelle ultime ore, stiamo seguendo da vicino la fase di approccio del club azzurro, attraverso i maggiori esperti e quotidiani Nazionali. Per la possibile operazione il Napoli si muove tenendo ben presente le difficoltà per portare all’ ombra ...

CorSport : Il Napoli ha offerto 10 milioni di ingaggio a Icardi : Il Napoli pensa a Icardi. E sembrerebbe davvero fare sul serio. Il Corriere dello Sport scrive che addirittura il club di De Laurentiis penserebbe ad un ingaggio da 10 milioni a stagione per l’argentino. In attesa di discutere il prezzo del cartellino con l’Inter. L’idea sarebbe di sfruttare il tesoretto delle cessioni: Verdi, Ounas, Hysaj, Mario Rui, Rog, Inglese e forse anche Insigne. Su Icardi c’è anche la Juventus. Sarri lo ...

Bonsignore (CorSport) : 'Mercato bianconero in tre nomi - Chiesa - Milinkovic e Icardi' : Presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di lavorare sul mercato, alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco del tecnico toscano. Come anche dichiarato nella conferenza di presentazione da Sarri, saranno valutati tutti gli elementi della rosa bianconera, prima di ogni eventuale cessione. Alcune partenze però sembrerebbero scontate, su tutte spiccherebbe quella di Joao Cancelo: il terzino portoghese sarebbe vicinissimo al ...

De Laurentiis al CorSport : «L’Inter vuole liberarsi di Icardi - io non vendo i miei campioni» : Da StJulian’s, dove si è conclusa la riunione dell’Eca, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha promosso a pieni voti Ancelotti e la stagione del Napoli. «Lo sceglierei ancora» ha detto, confermando che il matrimonio tra i due è saldo e che Carlo resterà col Napoli almeno per i due anni di contratto che ancora ha. Prima di passare al mercato del Napoli il ...

CorSport : Napoli e Inter pensano a uno scambio Insigne-Icardi : Che il Napoli sia Interessato a Icardi non è un mistero. E l’Inter non ha chiuso la porta al Napoli, anche se è una sua diretta concorrente. Ma per arrivare a portare Maurito in azzurro occorre uno scambio e a Conte piace Zielinski. Piotr, però, è considerato incedibile dal club di De Laurentiis. E allora si pensa ad un altro scambio, di cui parla oggi il Corriere dello Sport: Insigne all’Inter e Icardi al Napoli. L’idea pare ...