CorSport | Cairo disposto a fare uno sforzo in più per Verdi

(Di martedì 16 luglio 2019) Simoneè in vendita, ma De Laurentiis non ha intenzione di cederlo a basso costo dopo aver speso per lui 25 milioni solo un anno fa. Molti i club che si sono informati sull’attaccante. La Sampdoria, ma soprattutto il Torino, che vorrebbe regalarlo a Mazzarri per affrontare il nuovo campionato. I granata hanno offerto 21 milioni tra fisso e bonus, ma De Laurentiis ha rifiutato. Offerta troppo bassa. Occorre unoin più da parte di. Il Corriere dello Sport scrive che in queste ore arriverà una proposta più alta.sembra seriamente intenzionato ad alzare il tiro pur di accaparrarsi l’attaccante del Napoli. L'articolounoin più perilNapolista.

