Con Ursula von der Leyen vince l' europeismo

Ursula Von der Leyen eletta grazie ai 14 voti del M5s. Drastica rottura Con la Lega - il vertice segreto a Roma : I 14 voti del Movimento 5 Stelle decisivi per l'elezione di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. Dopo la nomina (a sorpresa e "irrituale") di Fabio Massimo Castaldo alla vicepresidenza dell'Europarlamento (mai era accaduto che venisse scelto un esponente del "misto", visto che

Commissione Ue - Ursula von der Leyen : “Lavorerò Con i partiti pro-europei per un’Europa più forte” : Alla conferenza stampa subito dopo il voto del Parlamento di Strasburgo Ursula von der Leyen ha detto: "Nella democrazia la maggioranza è la maggioranza". Il primo tweet della neopresidente von der Leyen è un 'grazie' tradotto in 20 lingue dell'Unione europea. Conte: "Potrà contare sul governo italiano".Continua a leggere

Commissione Ue - Ursula von der Leyen eletta Con 383 voti : supera la maggioranza di soli 9 voti : Ursula von der Leyen è la nuova presidentessa della Commissione europea, la prima a ricoprire questo incarico. È stata eletta ma con soli 383 voti a favore a fronte della maggioranza necessaria prevista di 374. Quindi per soli 9 voti. I contrari sono stati 327. Ad annunciarlo è stato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.”Mi sento molto onorata, sono sopraffatta, la fiducia che riponete in me la riponete nell’Europa, un’Europa ...

Parlamento Ue - Ursula Von der Leyen eletta presidente della Commissione | Lega Contraria - decisivi i voti di M5s : A suo favore anche parte dei socialisti europei. Spaccatura tra i partiti di governo italiani: Lega contraria, M5s a favore

Commissione Ue - Ursula von der Leyen eletta Con 383 voti : Ursula von der Leyen è la nuova presidentessa della Commissione europea, la prima a ricoprire questo incarico. È stata eletta con 383 voti di popolari, socialisti e liberali, al termine di una giornata iniziata con il suo discorso davanti all’aula di Strasburgo dove ha elencato i punti cardine della sua agenda. Dalla riduzione delle emissioni per rendere l’Europa “il primo continente neutrale climaticamente entro il 2050” ...

Ursula von der Leyen è stata Confermata presidente della Commissione europea : Grazie ai voti dei popolari, dei liberali, di parte dei socialdemocratici e anche di qualche euroscettico: la politica tedesca succederà a Jean-Claude Juncker

Anticipazioni Una Vita - nuove puntate : la resa dei Conti per Ursula : Una Vita, trame puntate prossima settimana: Ursula viene smascherata Nelle prossime puntate di Una Vita Ursula Dicenta verrà smascherata. Cristina Novoa infatti inizierà ad avere dei sensi di colpa per le sue bugie ai danni degli abitanti di Acacias 38. La donna farà credere a Rosina di aver peccato sposando Liberto dopo la morte del marito. Anche Celia e Susanna cadranno nell’inganno della Novoa che sarà manovrata da Ursula. Nelle ...

Ong - Elisabetta Trenta e l'asse Con Ursula von der Leyen : "No ai porti chiusi - aiutare in mare ogni persona" : "Il blocco dei porti da parte delle navi della Marina per frenare l'immigrazione? Nessuno me lo ha chiesto" ha riferito il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta appena uscita dal vertice sull'immigrazione. Appuntamento, questo, tanto caro a Matteo Salvini, perché al centro del dibattito c'era pro

Una Vita anticipazioni : Ursula pugnala Carmen - Samuel si allea Con Diego e Blanca : Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Una Vita” nato dalla penna di Aurora Guerra non stancano mai i telespettatori grazie ai numerosi colpi di scena. Purtroppo Blanca Dicenta e Diego Alday dovranno affrontare tanti ostacoli sul loro cammino, prima di potersi ricongiungere con loro figlio Moises. La disperata ricerca del bambino coinvolgerà anche la domestica Carmen: quest’ultima rischierà di perdere la Vita, dopo aver cercato di interrompere ...

Ho paura! Sossio e Ursula di Uomini e Donne - ora lui Confessa tutto : Qualche settimana fa aveva fatto presto il giro della rete la lettera che Ursula Bernardo aveva scritto al compagno, Sossio Aruta. Lei, ex dama del trono over di Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation Island Vip aveva scelto le pagine del settimanale DiPiù per chiedere al compagno da cui aspetta una bambina come mai si fosse allontanato da lei. Negli ultimi tempi lo vedeva diverso, come se avesse paura di avvicinarsi alla piccola (che si ...

Una Vita trame al 13 luglio : Ursula uccide Aurelia - Blanca vuole entrare in Convento : Torna l'appuntamento con Una Vita, la soap opera iberica che continua ad intrattenere milioni di telespettatori su Canale 5. Nei nuovi episodi in onda da lunedì 8 a sabato 13 luglio su Canale 5, Ursula Dicenta commetterà un nuovo crimine per non essere smascherata da Diego Alday. Blanca, invece, esprimerà il desiderio di rinchiudersi in convento. Una Vita: Inigo vuole vendere La Deliciosa Le anticipazioni di Una Vita degli episodi in onda dall'8 ...

Sossio Aruta - lettera a Ursula : “Ti cerco di meno” e Confessa tutto : La lettera di Sossio Aruta a Ursula Bennardo: c’è qualche problema? Ora è il turno di Sossio Aruta: ha scritto una lettera a Ursula Bennardo che, alcune settimane fa, gli aveva chiesto come mai si era allontanato da lei; lo avvertiva diverso, come se avesse paura di avvicinarsi alla bambina che portava in grembo. Sossio […] L'articolo Sossio Aruta, lettera a Ursula: “Ti cerco di meno” e confessa tutto proviene da Gossip e ...

Commissione Ue - scandali e ombre di Ursula Von der Leyen : dalle Consulenze esterne fino alle accuse di plagio : A Bruxelles i dati sono tratti e la carica più alta, nel caso in cui il Parlamento europeo confermi l’esito degli accordi raggiunti in Consiglio Ue, viene consegnata a Ursula Von Der Leyen, molto vicina ad Angela Merkel e Wolfgang Schäuble, tanto che il suo nome era il più accreditato per la corsa alla presidenza Cdu e alla cancelleria, posto in seguito preso da Annegret Kramp Karrenbauer. Entrata piuttosto tardi in politica, i trascorsi ...

Una Vita Anticipazioni 4 luglio 2019 : Ursula impedisce a Susana di inContrare Cristina Novoa : Susana vorrebbe incontrare Cristina per proporle di vendere le sue immaginette in sartoria. Ursula però le impedisce di vederla.