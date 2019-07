Con la Ford Focus ST nel cuore del Portogallo

Mercato NBA – Philadelphia mette le mani su Al Horford - siglato anche il rinnovo Con Tobias Harris : La franchigia di Philadelphia ha piazzato il colpo Al Horford, rinnovando anche il contratto di Tobias Harris Philadelphia non sta a guardare e, in poche ore, piazza un colpo e un rinnovo. I Sixers infatti mettono le mani su Al Horford, giocatore importante con cinque presenze nella formazione All Stars. In uscita dai Boston Celtics, il dominicano ha già firmato il nuovo contratto con Phila, dove troverà anche Tobias Harris. ...

Ford e Vodafone testano le nuove tecnologie per i veicoli Connessi : In città come Londra e Francoforte si stima che un conducente medio trascorra ben 67 ore all'anno alla ricerca di un parcheggio. La cosiddetta“crociera” è responsabile di circa il...

Ford - Così l'auto Connessa trova prima parcheggio : La Ford e la Vodafone stanno sviluppando una tecnologia che rende più semplice trovare parcheggio nelle città. Parking Space Guidance, Così si chiama il sistema, è basato sulla connessione a internet e sfrutta le informazioni in tempo reale sugli stalli per mostrare a chi guida quanti posti liberi ci sono nelle vicinanze e lindirizzo per raggiungerli.Il cruising costa caro. Secondo la Casa americana, in metropoli come Londra e Francoforte la ...

Atletica – Infortunio per Filippo Tortu nei 100 metri di Stanford : ecco le Condizioni del velocista azzurro : Infortunio per Filippo Tortu nei 100 metri di Stanford: problema al femorale sinistro per il giovane atleta azzurro Nella tappa della Diamond League di Stanford, il giovane velocista azzurro Filippo Tortu ha rimediato un Infortunio. Lo rende noto lo staff azzurro tramite una nota ufficiale che fa luce sulle condizioni del ragazzo: “è in fase di accertamento l’Infortunio occorso a Filippo Tortu durante i 100 metri di Stanford, ...

Ford - legami più stretti Con Vw e un nuovo assetto in Europa. Ecco i piani : Da un lato il consolidamento della partnership con Volkswagen; dall’altro il ridimensionamento della propria presenza europea: è zeppa di impegni la “to do list” di Ford, pronta a razionalizzare le proprie attività per guardare più concretamente alle sfide tecnologiche del futuro ma anche per far meglio quadrare i conti. Così, il prossimo 11 luglio, la marca dell’Ovale Blu si incontrerà con i membri del consiglio di sorveglianza di Volkswagen ...

Volkswagen - L'11 luglio il possibile ampliamento dell'alleanza Con la Ford : Per L'11 luglio è in programma una riunione del consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen che dovrebbe discutere e approvare l'ampliamento a nuove aree di collaborazione dell'attuale accordo di partnership con la Ford. In particolare, secondo l'agenzia Bloomberg, l'alleanza sarà estesa alle tecnologie per la guida autonoma e ai veicoli elettrici. Trattative in corso da mesi. I due gruppi automobilistici hanno aperto circa un anno fa ...

Motori – Ford è presente al Parco del Valentino Con le sue muscle car [GALLERY] : Tra le protagoniste della kermesse del Parco Valentino c’è anche la Ford che espone alcune delle sue vetture più iconiche La kermesse torinese, giunta alla 5a edizione, si caratterizza per l’esposizione delle auto nella splendida cornice del Parco pubblico, famoso per aver accolto, dal 1935 al 1955, il leggendario Gran Premio del Valentino. Anche quest’anno gli eventi e le attività, che approfondiranno le molteplici tematiche ...

Mercato NBA – Al Horford esce dal Contratto Con i Celtics : Dallas Mavericks pronti ad una super offerta : Al Horford esce dal contratto con i Celtics per sondare la free agency: i Dallas Mavericks pronti ad una super offerta per convincerlo Dopo l’addio di Kyrie Irving, anche Al Horford ha deciso di uscire dal contratto con i Celtics e sondare la free agency in cerca di nuove opportunità. Il centro dominicano potrebbe firmare un nuovo contratto con Boston ma a cifre più alte dei 29 milioni attuali, eventualità che la franchigia del ...

Chris Froome salterà il Tour de France! Frattura del bacino - addio sogni gialli alla Grande Boucle. La Conferma di Brailsford : Chris Froome salterà il Tour de France 2019! A darne l’ufficialità è stato Dave Brailsfrod, generale manager del Team Ineos, che ha dato la notizia del forzato forfait alla stampa belga. Il britannico è caduto durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato, è andato a sbattere contro un muretto e si è procurato una Frattura del bacino. Si era capito fin da subito che l’infortunio fosse abbastanza grave, il keniano ...

Ford - Bill Ford : in passato ho parlato di una fusione Con Marchionne : Qualche anno fa i vertici della Fiat Chrysler e della Ford hanno discusso di una possibile operazione di fusione senza, però, dare seguito ai colloqui per l'assenza di una logica industriale. A rivelarlo è stato Bill Ford, presidente dell'omonima casa automobilistica americana, parlando ad Automotive News a margine della conferenza EcoMotion a Tel-Aviv.Le cene con Marchionne. "Sergio Marchionne e io abbiamo cenato insieme diverse volte ...

Coursera : una completa piattaforma per la formazione online Con i corsi di Yale e Stanford : Ecco come seguire da Pc, smartphone e tablet i corsi delle migliori università del mondo da Yale a Princeton

Ford - Nel deserto Con il Ranger Raptor - VIDEO : Il protezionismo è finito. Parliamo di auto, non di alcol. E di Italia, piuttosto che di America. Ma sempre loro centrano. Diciamo che è uninversione di ruoli, anche se apparente e non del tutto realistica. Tradotto: anche noi, ora, possiamo guidare qualcosa di grosso (nei volumi) e di aggressivo (esteticamente). Merito del Raptor, fratello palestrato del già esistente Ford Ranger, e cugino dellimpossibile - per noi - F150. Pronto per i salti. ...

Ford GT40 - l'americana che sConfisse le Ferrari : Ford vs Ferrari, una sfida eterna. Ci è bastato un trailer e già non vediamo l'ora che arrivi il prossimo 14 novembre, quando nelle sale cinematografiche italiane debutterà Le Mans 66 – La Grande Sfida, un film che racconta una delle vicende più affascinanti del motorsport mondiale, ovvero il duello tra Ferrari e Ford nella corsa più famosa del mondo. In attesa di accomodarci su una poltrona e di farci rapire ...

Video - testo e traduzione di Woman dei Mumford & Sons - le nozze tra il folk e la danza Contemporanea : Woman dei Mumford & Sons è il nuovo singolo estratto dall'album "Delta" (2018), un'opera che si distingue dalla precedente prova in studio della band di Marcus Mumford per il ritorno agli strumenti e alle attitudini folk. Il disco precedente, "Wilder mind" (2015), era più elettrico e per questo il nuovo lavoro ha ricevuto diverse critiche per questo cambio di stile. Woman dei Mumford & Sons è un brano atmosferico e ben allineato ...