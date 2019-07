Con il M5s le spese della Camera crescono E i risparmi sono merito di Monti

Manovra : Bellanova - ‘Di Maio Contro sindacati per Siri? M5S zerbini’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Siri siede al tavolo convocato da Salvini con le organizzazioni sindacali e Di Maio al posto di chiedere come mai un senatore indagato per corruzione si trova lì, se la prende con i sindacati. Tutto pur di non disturbare la Lega. E si arrabbiano anche se li chiamano zerbini”. Lo scrive Teresa Bellanova su twitter. L'articolo Manovra: Bellanova, ‘Di Maio contro sindacati per Siri? M5S ...

Salvini inContra parti sociali : “Non voglio sostituirmi a nessuno”. Ma provoca M5s su rifiuti - Tav e salario minimo : Assediato dalle opposizioni e pressato dagli alleati di governo sulle richieste di chiarimento sul caso dei fondi dalla Russia, pure sconfessato da Palazzo Chigi sull’invito a Gianluca Savoini alla cena con Putin, Matteo Salvini prova a cambiar tema invitando al Viminale oltre 40 sigle e parti sociali, per un primo confronto in vista della prossima manovra. Un incontro già preannunciato negli scorsi giorni e fonte di attrito con il ...

Matteo Salvini si porta Siri al vertice Con le parti sociali sulla flat tax. M5s all'angolo : "Cosa dimostra" : Grossa sorpresa al Viminale: a fianco di Matteo Salvini, nell'incontro con le parti sociali per spiegare la flat tax, c'è anche Armando Siri, responsabile economico della Lega ma soprattutto ex sottosegretario alle Infrastrutture costretto alle dimissioni dal Movimento 5 Stelle perché indagato per c

**Lega : malumori M5S su attacco Salvini a Conte - ‘noi leali non omertosi’** : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Non è piaciuto al M5S l’attacco di Matteo Salvini al premier su La Stampa in merito ai fondi russi, ‘Conte sleale, mi ha colpito alle spalle’, le parole attribuite al vicepremier e leader della Lega dal quotidiano di Torino. C’è fiducia nei confronti dell’alleato ‘ma è altrettanto legittimo chiedere trasparenza. Da quello che leggiamo sembra che la Lega ci chieda il ...

Sicurezza : fonti M5S - avanti Con emendamento polizia penitenziaria : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Abbiamo presentato un emendamento al dl Sicurezza per dare maggiore tutele alla polizia penitenziaria in caso di aggressioni in carcere. Ci auguriamo che l’emendamento passi senza alcun problema di ammissibilità, come già avvenuto con altri emendamenti”. Così fonti M5S, sul testo in discussione alla Camera. L'articolo Sicurezza: fonti M5S, avanti con emendamento polizia penitenziaria ...

Vespa : 'Governo : è finito il vino - Consiglieri di Mattarella sognano esecutivo Pd-M5S' : Bruno Vespa può senza dubbio essere considerato uno dei maggiori conoscitori storici della politica italiana. Pochi come lui hanno l'esperienza giornalistica per leggere le situazioni che, ciclicamente, si ripetono all'interno di tutto ciò che gravita attorno al Parlamento. C'è, oggi, particolare ansia di conoscere quello che sarà il futuro del governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. Un esecutivo che, al momento, si regge su un filo ...

Roberto Speranza : "No al muro di incomunicabilità Con M5S. Pd cambi - o la destra al governo per anni" : “Non dobbiamo arrenderci al muro di incomunicabilità che si è alzato tra il nostro campo e il Movimento 5 Stelle”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, durante la sua relazione all’Assemblea nazionale “Diventare l’alternativa” in corso a Roma. “La verità la conosciamo tutti, dal 2013 in poi loro hanno preso una parte significativa dei nostri ...

Autonomia - sContro tra Lega e M5S - Conte : 'Inaccettabile slabbrare il Paese' : La maggioranza sembra impegnata in una lite perenne: le tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle sono deflagrate ai tavoli del governo per le questioni delle autonomie e del decreto sicurezza bis. La Lega è infuriata su entrambi i fronti; i 5 stelle, invece, tengono testa agli attacchi e continuano a temporeggiare. Il Presidente del Consiglio prova a fare da mediatore, ma la sua posizione sulla questione Autonomia somiglia molto a quella grillina. ...

Chi è Marco Zanni - l'ex M5s passato alla Lega scelto da Salvini per trattare Con Von der Leyen : Classe 1986, entrato nella Lega da un anno e due mesi, l'ex M5s Marco Zanni è l'europarlamentare cui Matteo Salvini ha affidato la preparazione del cammino della Lega, che il segretario avrebbe voluto portare a diventare "partito egemone", nella 'nuova' Unione europea. Nominato l'11 marzo responsabile Esteri del partito dal consiglio federale del movimento, Zanni ha lavorato in Banca Imi, dopo gli studi bocconiani. Sono note le sue posizioni ...

Lega-M5s - Pietro Senaldi : "L'esecutivo ha fatto quel che poteva - poco - perché le due forze sono Contrastanti" : Che strazio. Hanno fatto più in fretta a fare l' Italia centocinquant' anni orsono che a dare l' autonomia a Lombardia, Veneto, ed Emilia Romagna oggi. Non se ne può più, la manfrina va avanti da un anno ma ieri M5S ha calato la maschera: si è capito che tutti i grillini la pensano come la Lezzi, la

TORINO PERDE SALONE AUTO - APPENDINO SI DIMETTE?/ Crisi M5s - Di Maio : 'Sto Con lei' : Il SALONE dell'AUTO lascia TORINO per trasferirsi a Milano: il sindaco APPENDINO pensa alle dimissioni. Di Maio dalla sua parte.

M5s - la nuova organizzazione parte da elezione di “facilitatori”. Poi mandato zero nei Comuni e alleanza Con le civiche : La nuova organizzazione del Movimento 5 stelle sarà affidata alla figura dei “facilitatori”: ci saranno 16 o 18 persone a livello nazionale che si occuperanno dei vari temi cari al M5s e pure di questioni legali, Comunicazione e organizzazione interna. A loro si affiancheranno altri “facilitatori” su base regionale. L’annuncio di Luigi Di Maio è arrivato dopo le decine di assemblee sul territorio, nel corso delle ...

Riecco la Forestale - il M5s pronto a far rinascere il corpo (ma Con un altro nome) : Presentata alla Camera la proposta di legge del deputato pentastellato Maurizio Cattoi: "La riforma Madia ha creato...

Luigi Di Maio - badilata a Salvini : "I rubli? M5s rigido come Con Siri e Rixi. E sui 49 milioni della Lega..." : "Noi ci aspettiamo massima trasparenza, non siamo mai finiti in storie del genere, perché abbiamo reso sempre tutto tracciabile e aperto". Lo sottolinea il vice premier e ministro Luigi Di Maio in un passaggio del forum pubblicato oggi dal Fatto quotidiano che da grande risalto alla vicenda dei rapp