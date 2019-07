Commissione Ue | von der Leyen | “Economia sia al servizio del popolo e non il contrario

Commissione Ue - dibattito per l’elezione di von der Leyen : “Usare tutta la flessibilità - economia al servizio del popolo” : “Quarant’anni dopo finalmente è una donna ad essere candidata alla Presidenza della Commissione europea“. Ha esordito così, strappando il primo applauso in Aula, Ursula von der Leyen, la ministra tedesca della Difesa designata alla presidenza dell’esecutivo europeo, al momento di aprire il dibattito a Strasburgo nel giorno del voto che dovrebbe sancirne l’elezione: ha ricordato Simone Veil, diventata nel 1979 la prima ...

Commissione Ue - per Ursula von der Leyen è il giorno del voto : socialisti spaccati - ma va verso la maggioranza : Ha annunciato che domani darà le dimissioni da ministro della Difesa del governo di Angela Merkel, a prescindere dall’esito del voto di oggi. Cioè quello per succedere a Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione europea, diventando così la prima donna al vertice dell’Unione. Ursula von der Leyen si presenta davanti alla plenaria a Strasburgo alle 9 e nove ore dopo è prevista la votazione. Liberali e popolari hanno già ...

Commissione Ue - anche Socialisti & Democratici voteranno von der Leyen : Il verdetto e' atteso per oggi, lo spoglio iniziera' subito dopo il voto e per le 19 si sapra' se Ursula von der Leyen sara' la nuova presidente della Commissione. La ministra della Difesa tedesca, alla vigilia della prova dell'aula di Strasburgo, prova a convincere Socialisti e liberali a concederle l'appoggio necessario per diventare la prossima presidente della Commissione europea. In due lettere inviate in mattinata ai capigruppo di ...

Commissione Ue - la candidata Ursula von der Leyen scarica Selmayr : Il segretario generale della Commissione europea e braccio destro di Jean-Claude Juncker, il tedesco Martin Selmayr, non sarà riconfermato nella sua carica attuale se la candidata designata dai ventotto...

Von der Leyen - il giorno delle scelte per la futura Commissione europea. E martedì il voto : Domenica di intenso lavoro, oggi a Bruxelles, per Ursula von der Leyen, la presidente designata della futura Commissione europea che martedì pomeriggio a Strasburgo si sottoporrà al voto dell'Europarlamento. Ma, soprattutto, è il giorno della scelta: von der Leyen deve decidere se ascoltare o no il canto delle sirene dell'estrema destra sovranista, Lega compresa. Negli uffici provvisori che l'attuale Commissione ha messo a disposizione, per lei ...

Il voto per eleggere Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea si terrà il 16 luglio : La votazione per eleggere Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea si terrà durante la prossima seduta plenaria del Parlamento Europeo, martedì 16 luglio alle 18. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo del Parlamento. Nella mattinata del

Ue - Von der Leyen : “Salario minimo in ogni Paese e più coraggio sul clima. Commissione sarà al 50% di donne” : Il “salario minimo in ogni Paese”, “più coraggio sul clima” e “una Commissione europea che sia al 50 per cento composta da uomini e al 50 da donne”. Ursuala Von der Leyen, presidente della Commissione europea designata dai Ventotto, incontrando i vari gruppi del Parlamento Ue ha parlato di quelle che saranno le sue priorità una volta entrata in carica. “La gente ha paura, speranze sogni e aspirazioni e ...

Von der Leyen a Bruxelles - la presidente designata della Commissione tesse tela voto : La settimana piu' lunga di Ursula von der Leyen e' iniziata. La presidente designata della Commissione e' da domenica a Bruxelles per tessere la tela politica che la portera' al voto della plenaria del Parlamento europeo martedi' prossimo, quando l'assemblea di Strasburgo si esprimera' a maggioranza e con voto segreto per approvare o respingere la nomina decisa dai leader nella lunga maratona negoziale della settimana scorsa. Il voto non e' ...

Commissione Ue - scandali e ombre di Ursula Von der Leyen : dalle consulenze esterne fino alle accuse di plagio : A Bruxelles i dati sono tratti e la carica più alta, nel caso in cui il Parlamento europeo confermi l’esito degli accordi raggiunti in Consiglio Ue, viene consegnata a Ursula Von Der Leyen, molto vicina ad Angela Merkel e Wolfgang Schäuble, tanto che il suo nome era il più accreditato per la corsa alla presidenza Cdu e alla cancelleria, posto in seguito preso da Annegret Kramp Karrenbauer. Entrata piuttosto tardi in politica, i trascorsi ...

Von der Leyen già scuote la “nuova” Ue - futuro capo Commissione non piace pure ai tedeschi : Se fra due settimane il Parlamento europeo approverà la nomina di Ursula von der Leyen, la ministra della Difesa tedesca diventerà una presidente delle commissione europea sui generis: ha messo insieme il consenso dei paesi liberali occidentali e dei conservatori dell'est Europa, eppure in patria è una personalità molto divisiva. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha elogiato la sessantenne perchè possiede "il DNA comunitario", mentre la ...

Commissione UE a Ursula Von der Leyen - Bce a Lagarde : Tutto come dalle ultime previsioni a Bruxelles per le nuove nomine europee. Il presidente della Commissione Ue che succederà a Jean Claude Juncker sarà il ministro della Difesa tedesco Ursula Von der Leyen (Cdu) mentre la francese Christine Lagarde, (ex) direttore del Fondo Monetario Internazionale, andrà alla presidenza della Bce e il socialista spagnolo Josep Borrell diventerà Alto rappresentante. Il nuovo presidente del Consiglio europeo ...

Chi è Ursula von der Leyen - la probabile prima donna a capo della Commissione Ue : Ursula Von der Leyen (foto: Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images) Succede di rado, ma succede: i leader dei 28 paesi dell’Unione europea sono riusciti a mettersi d’accordo e hanno deciso chi occuperà le posizioni al vertice delle istituzioni comunitarie. La francese Christine Lagarde, direttrice del Fondo monetario internazionale, sostituirà Mario Draghi alla guida della Bce; il socialista e attuale ministro degli ...