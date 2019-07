Commissione Ue | per Ursula von der Leyen è il giorno del voto | socialisti spaccati | ma va

Fondi ai partiti - M5s presenta pdl per Commissione d’inchiesta alla Lega. Carroccio : “Valuteremo prima il testo” : Il Movimento 5 stelle ha preparato la proposta di legge per istituire la commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti. E, secondo quanto previsto dal contratto, il testo sarà sottoposto dal capogruppo M5s alla Camera alla firma del capogruppo della Lega. Un gesto che arriva nel bel mezzo delle tensioni per il caso dei presunti finanziamenti di Mosca ai leghisti e dopo che il Pd aveva provocato proprio i grillini su questo fronte. ...

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – "Il M5S ha pronta la proposta di legge per istituire la commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i Partiti che, secondo quanto previsto dal contratto, sarà sottoposta dal nostro capogruppo alla Camera alla firma del capogruppo della Lega". Si apprende da fonti M5S.

Domenica di intenso lavoro, oggi a Bruxelles, per Ursula von der Leyen, la presidente designata della futura Commissione europea che martedì pomeriggio a Strasburgo si sottoporrà al voto dell'Europarlamento. Ma, soprattutto, è il giorno della scelta: von der Leyen deve decidere se ascoltare o no il canto delle sirene dell'estrema destra sovranista, Lega compresa. Negli uffici provvisori che l'attuale Commissione ha messo a disposizione, per lei

Roma, 12 lug. (AdnKronos) – "Salvini sarà anche un ottimo agitatore delle folle, come avvocato difensore è un disastro. Ignorare il ruolo, le presenze ed i rapporti del suo ex portavoce Savoini diminuisce la sua credibilità. Ci dica piuttosto se la norma del decreto Crescita sulle donazioni dall'estero ha favorito qualche fondazione di sua conoscenza?". Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea

Giancarlo Giorgetti è oramai "rassegnato" all'idea di essere il candidato italiano alla Commissione europea. Da uomo d'onore e fedele al Carroccio non può proprio dire di no a Matteo Salvini, che da tanto lo corteggia. E così il sottosegretario ha ceduto e "ha già iniziato a studiare" per poter "sup

"Votiamo sì a una commissione d'inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti, associazioni e fondazioni collegate. Dal Pd aspettiamo ancora i nomi dei componenti della commissione d'inchiesta sulle banche". Lo dichiarano fonti M5s, a proposto della richiesta del Pd di istituire una commissione d'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega.

La votazione per eleggere Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea si terrà durante la prossima seduta plenaria del Parlamento Europeo, martedì 16 luglio alle 18. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo del Parlamento. Nella mattinata del

L'eurodeputato del Pd Roberto Gualtieri è stato rieletto presidente della commissione Problemi economici e monetari del Parlamento europeo. "Lavorerà per avere più investimenti, completare l'Unione economica e monetaria, e ottenere maggiore giustizia fiscale", assicura il Partito socialista europeo

Sia per quest'anno che per il prossimo, le stime della Commissione europea mettono l'Italia in fondo alla classifica della crescita economica. Nel rallentamento generale che riguarda tutta l'Unione Europea, Bruxelles riconferma però le previsioni fatte la scorsa primavera per il nostro Paese, ratificando l'uscita dalla recessione: +0,1% nel 2019 e +0,7% nel 2020.

Secondo le stime estive della Commissione Europea nel 2019 l'Italia l'economia italiana rimarrà stagnante, con una crescita prevista di appena lo 0,1 per cento del PIL. La Commissione ha quindi confermato le previsioni realizzate in primavera, che mettevano l'Italia all'ultimo

"Siamo orgogliosi che la maggioranza in commissione Trasporti, abbia recepito il nostro emendamento", così il deputato di FiRoberto Rosso, primo firmatario dell'emendamento

È stata approvata oggi in Commissione sanità e politiche sociali dell'Assemblea Toscana la legge regionale per i "diritti fondamentali". Il passaggio successivo sarà farla arrivare in aula nella prossima seduta del Consiglio regionale. La proposta ribattezzata "Disposizioni per tutela dei bisogni essenziali della persona umana" ha l'obiettivo di arginare il problema della gestione degli immigrati sul territorio attraverso

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha firmato il decreto che istituisce la commissione tecnica, formata da 9 membri, che avrà il compito di esaminare e poi autorizzare l'erogazione degli indennizzi a chi ne avrà fatto domanda nell'ambito del Fondo per risarcire i risparmiatori (Fir) delle banche fallite.