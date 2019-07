City on a Hill | a settembre su Sky Atlantic la serie con Kevin Bacon che racconta il

blogo

(Di martedì 16 luglio 2019) Boston nei primi anni '90 era una città complicata e caotica. Corruzione e razzismo dominavano all'interno della polizia e ogni possibilità di riformare la situazione veniva osteggiata dai potenti della città. La rinascita della città capitale del Massachussets, l'uscita da questo lungo periodo d'ombra, è passata attraverso una profonda riforma cittadina della giustizia e una lotta ai traffici di droga e armi che controllavano la città.Questa vicenda e il cosiddetto Boston Miracle sono al centro dion Aunatv di Showtime, nata da un'idea di Ben Affleck, prodotta insieme a Matt Damon e cone Aldis Hodge tra i protagonisti.on a, in onda in queste settimane negli USA, arriverà in Italia su Skydal 3anche in streaming su Now Tv, Sky Go e disponibile on demand.on a, asu Skyla...

