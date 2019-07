Ciclismo | la riforma voluta dall’Uci porta la Nippo Fantini verso la chiusura

Ciclismo - la riforma UCI per il 2020 miete le prime vittime : la Nippo-Vini Fantini costretta a chiudere i battenti : A causa della nuova riforma UCI, la squadra italiana sarà costretta a dire addio al Ciclismo a partire dalla prossima stagione La Nippo-Vini Fantini lascia il Ciclismo , una decisione sofferta ma obbligata a causa della nuova riforma UCI che scatterà a partire dal 2020 . Con l’aumento da 18 a 20 dei team World Tour, le wild-card per i grandi giri diventano solo due, obbligando dunque team Professional come la Nippo a minore visibilità ...

Ciclismo - ormai è fatta per la grande riforma : World Tour a 20 squadre - Professional in difficoltà. Solo 2 wild card per i Grandi Giri : La grande riforma del Ciclismo sembra ormai in dirittura d’arrivo e dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno, ormai non si tornerà più indietro come ha anticipato la Gazzetta dello Sport. Il World Tour si allargherà infatti a 20 squadre, due in più rispetto alle attuali 18: il massimo circuito internazionale abbraccerà dunque due nuove compagini che molto probabilmente saranno le francesi Total Direct Energie e Cofidis ma attenzione ...