Ciclismo – La nuova Maglia Tricolore di Davide Formolo è uno spettacolo FOTO

Ciclismo - Campionati italiani a cronometro Under 23 : il piemontese Matteo Sobrero è la nuova maglia tricolore! : Il ventiduenne piemontese Matteo Sobrero è il nuovo campione italiano Under 23 a cronometro. Portacolori della formazione Continental della Dimension Data for Qhubeka, Sobrero ha battuto di 1′ esatto l’emiliano Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli) e di 1’04” il varesino Antonio Puppio (Kometa Cycling Team) sul circuito lucchese tra Camaiore e Corsanico. Partenza da Camaiore e arrivo a Corsanico (frazione di ...

Il Giro più brutto ci regala la nuova Italia del Ciclismo che verrà : sbocciano i giovani talenti azzurri. Il Pagellone di SportFair : Il Giro d’Italia di quest’anno non ha regalato grandi emozioni: il Pagellone di SportFair Sarà che abbiamo ancora in testa la straordinaria impresa di Chris Froome, che lo scorso anno ha ribaltato il Giro d’Italia fino a quel momento di Yates e Dumoulin con un’impresa d’altri tempi attaccando sul Colle delle Finestre a 80km dal traguardo e andando a vincere la penultima tappa, a Bardonecchia, in modo eroico, ...