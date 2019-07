caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2019) Si corre il rischio di non trovare le parole per descrivere la bellezza die la carica sensuale dei suoi ultimi scatti. Sarà per colpa del suo fisico, sarà per colpa deiche indossa o dell’intimo che ne esalta le forme. Sarà quel che sarà, ma la bionda giornalista sta facendo innamorare tutti quanti. Sia chi la segue sul piccolo schermo, per sapere le ultime notizie dal mondo sportivo, sia chi la segue sui social, per restare aggiornato sulle sue bellezze. Perché laavrà anche un fisico da top model, ma in realtà fa altro nella vita. Classe 1995, originaria di Bergamo, è una giornalista, specializzata in sport. ha iniziato nell’emittente locale, Bergamo Tv, per approdare presto alla corte di SportItalia. Da qui ha iniziato a scalare le posizioni, fino ad arrivare in Rai, fino a diventare antagonista, per molti, della bella Diletta Leotta. Le sue ultime ...

Noovyis : (“Ci fai morire!”. Ludovica Pagani crea il panico in lingerie e bikini) Playhitmusic - - Bandini83 : @fefewoelk @Cym0n_ @lasorelladikarl federica abbi pazienza, mi spieghi come fai addirittura ad 'ammirarlo per le su… -