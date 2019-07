Chicago Fire 6 rallenta su Italia1 e torna in onda con due soli episodi | anticipazioni 16

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Brutte notizie per i fan di6 che la prossima settimana, il 23 luglio, dovranno accontentarsi di due.I pompieri di Dick Wolf tornerannondo la loro corsa in vista di un nuovo crossover con le serie sorelle e così martedì prossimo l'appuntamento sarà con gli7 e 8 dal titolo "Veri eroi" e "Coinquilini" in cui Ramon, in seguito all'aggressione, viene operato e si riprende. Intanto la squadra salva un uomo svenuto nel proprio appartamento, un tale Stoke Porter.Nel secondoo della serata, Dawson cerca in tutti i modi di aiutare Bria, la ragazza salvata dall'incendio, ma non vuole che i servizi sociali la dividano dal padre, ricoverato per una crisi d'astinenza. A quel punto dovrà chiedere aiuto oppure no? Cos'altro succederà?Prima di scoprire cosa attende i fan di6 la prossima settimana, faremo meglio a capire cosa ...

Noovyis : (Stasera in tv, programmi e film di martedì 16 luglio 2019: The Resident, Un tirchio quasi perfetto, Rosy Abate, Ch… - zazoomblog : Chicago Fire 6- Anticipazioni del 16 luglio 2019: scoperta choc per Dawson - #Chicago #Anticipazioni #luglio #2019… - GuidaTVPlus : 16-07-2019 21:20 #Italia1 Punto Di Rottura - Chicago Fire - Prima Tv #Serie #Azione #StaseraInTV -