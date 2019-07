Chi sono le celeb più pagate degli ultimi dieci anni

Giacomo Urtis - il Chirurgo dei vip al mare ‘così’. E sono (ancora) critiche : Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei vip, ha cambiato look. No, non si è sottoposto all’ennesimo intervento chirurgico (l’ultimo risale a dicembre scorso), ha però ‘stravolto’ la sua capigliatura e non solo. Urtis è stato beccato al mare da Tabloit.it, precisamente a Milano Marittima, dove ha sfoggiato un look nuovo di zucca e uno smalto particolare. “Abbiamo intercettato Giacomo Urtis, il noto chirurgo plastico dei Vip, in spiaggia a Milano ...

Calciomercato Fiorentina - Montella : “Sono tranquillo - Commisso parlerà con Chiesa” : Vincenzo Montella, prima della sfida con il Chivas, torna sui temi del Calciomercato: “Fino a prova contraria Chiesa è della Fiorentina”.“powered by Goal”Alla vigilia della sfida con il Chivas Guadalajara nell’International Champions Cup, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa, e si è detto sereno sul fronte Calciomercato.ICC, il pronostico di Fiorentina-Chivas ...

Chiara Nasti conferma i rumors : "Quest'estate sono single" : Se lo chiedevano da tempo i fan della celebre influencer partenopea, che da qualche giorno non notavano più video né foto in compagnia del fidanzato della ragazza. Chiara Nasti, infatti, sarebbe stata messa 'sotto osservazione' dai suoi followers più attenti, proprio perché dal suo profilo Instagram ufficiale sembrava che le cose tra lei e il fidanzato Ugo non andassero a gonfie vele.All'ennesimo commento di un fan, Chiara Nasti non ce l'ha ...

Un altro addio in The 100 6? Perché Raven o Murphy sono più a risChio (video) : Nessuno è veramente al sicuro in The 100 6, e questa stagione ci ha dimostrato che ognuno potrebbe morire. Prima Shaw, che ha detto addio già nella première di stagione. Poi è stata la volta di Kane, con Henry Ian Cusick che ha confermato di aver lasciato la serie, in un episodio per certi versi controverso per il suo personaggio. Ancora una volta, il decimo episodio di The 100 6 potrebbe cambiare le carte in tavola per i nostri (sventurati) ...

Il duello su Twitter tra BosChi e Taverna : "Sono avvocato - lei?". "Da ottobre dottoressa" : Cinguettii al veleno tra la senatrice Cinque stelle, Paola Taverna, e la deputata del Pd, Maria Elena Boschi. A innescare il duello è un tweet di Taverna che commenta una critica di tre giorni fa al governo firmata da Boschi. "L'ad di Fincantieri dice che mancano 6 mila ragazzi per fare lavori manuali, come il saldatore. E lui è pronto ad assumerli. Forse il governo dovrebbe concentrarsi su questo anziché sul reddito di cittadinanza. I ragazzi ...

Elisa Isoardi si confida : «Sono ingrassata - ecco come ho preso i Chili di troppo» : Quest?anno Elisa Isoardi ha sostituto Antonella Clerici nella condizione dello storico programma ?La prova del cuoco?, in onda su RaiUno. E anche per la prossima stagione, dato che...

Mercedesz Henger e Lucas PeracChi si sono lasciati? : La coppia formata da Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sembra essere scoppiata. Non era sfuggito ai followers che i due non si seguissero più su Instagram, ma è stato l’ex tronista di “Uomini e Donne” a pubblicare tra le stories una frase che potrebbe confermare la rottura. Niente di esplicito, ma una citazione di Pier Paolo Pasolini che lascerebbe intendere la sua voglia di restare da solo.\\ «Io avevo voglia di stare da solo perché soltanto ...

Non lamentarti di invecChiare - le rughe sono un regalo della vita : invecchiare è un processo che riguarda tutti gli organismi viventi. Spesso, però, è accompagnato da un sentimento di paura. invecchiare ci spaventa, a volte ci infastidisce. Compaiono le prime rughe, i capelli diventano grigi e arriva, uno dopo l’altro, tutta quella serie di acciacchi che ci fanno capire che non siamo più così giovani. Non tutti però hanno questa possibilità, per questo dovremmo pensare all’invecchiamento come a un ...

Astronauti morti per portarci sulla Luna : Chi sono le vittime delle missioni Apollo e Gemini : Lo sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969 grazie alla missione Apollo 11, è stato una enorme conquista per l'umanità, che ha richiesto un ingente sforzo economico, l'impegno delle menti più brillanti e anche un tragico tributo di sangue. Ecco chi sono gli Astronauti morti in seno ai programmi Gemini e Apollo.Continua a leggere

Breath of the Wild 2 - Xenoblade ed una nuova IP sono i gioChi a cui sta lavorando Monolith Software : Negli ultimi tempi Monolith Software si è ingrandita, arrivando a raggiungere i 200 dipendenti in pochi mesi. Ora sembra che la Software house abbia deciso di aprire un nuovo studio in modo da lavorare su progetti ancora più impegnativi.Lo studio si trova nel quartiere di Osaki a Shinigawa ed è la quinta sede di Monolith dalla sua fondazione. Gli altri studi hanno sede nei quartieri di Tokyo, Nahameguro, Idabashi e Kyoto.A tal proposito emergono ...

Non lamentarti di invecChiare - le rughe sono un regalo della vita : invecchiare è un processo che riguarda tutti gli organismi viventi. Spesso, però, è accompagnato da un sentimento di paura. invecchiare ci spaventa, a volte ci infastidisce. Compaiono le prime rughe, i capelli diventano grigi e arriva, uno dopo l’altro, tutta quella serie di acciacchi che ci fanno capire che non siamo più così giovani. Non tutti però hanno questa possibilità, per questo dovremmo pensare all’invecchiamento come a un ...

Firenze - processo fatture false. Dagostino : ‘Pagai per sudditanza psicologica’. Renzi : ‘Se è reato Chiamarsi così sono colpevole’ : Dagostino in aula, Tiziano Renzi e Laura Bovoli a casa. Uno ha fatto dichiarazioni spontanee, gli altri hanno presentato memorie scritte. E tutti hanno confermato la rispettive tesi difensive portate avanti sin dall’inizio del processo in corso a Firenze per fatture false nell’ambito dello sviluppo dell’outlet The Mall di Leccio Reggello, in provincia di Firenze. I fatti ricostruiti dalle indagini risalgono al 2015 quando ...

Chiara Nasti a Ibiza senza Ugo Abbamonte - la canzone : “Quest’estate sono single” : Chiara Nasti è in vacanza ad Ibiza senza lo storico fidanzato Ugo Abbamonte e, dopo aver presenziato al concerto di Sfera Ebbasta al famoso locale Ushuaia, torna a casa cantando il brano del trapper e del rapper campano Luché: "Quest'estate sono single...". Segnali che confermerebbero le indiscrezioni.Continua a leggere

Scontro tra Taverna e BosChi : 'Vai a fare la saldatrice' - 'Io sono avvocato - lei non so' : Uno Scontro abbastanza aspro si è avuto tra PaolaTaverna del Movimento 5 Stelle e Maria Elena Boschi del Partito Democratico. La polemica, esplosa tramite social, è girata intorno al tema del lavoro e del reddito di cittadinanza. Tutto è cominciato con un tweet della Boschi, a cui poi la Taverna ha subito ribattuto. Seppur senza sfociare in veri e propri insulti, la tensione è stata alta e le parole utilizzate abbastanza forti. Entrambe, in ...