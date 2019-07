Chi fa le intercettazioni per le procure? Dove finiscono i dati? Milena Gabanelli in

Chi fa le intercettazioni per conto delle procure e dove vanno a finire i dati? La diretta : Milena Gabanelli e Mario Gerevini ne discutono in diretta con Gherardo Colombo, ex pm della procura di Milano

Mafia : Scarantino - ‘ero terrorizzato di Pianosa’ - parte civile Chiede acquisizione intercettazioni : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “Ero terrorizzato al pensiero di andare al carcere di Pianosa, io non ci volevo andare…”. A parlare, nel corso del controesame dei pm al processo sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio, è l’ex pentito di Mafia Vincenzo Scarantino. Rispondendo alle domande del Procuratore aggiunto Gabriele Paci, Scarantino ha poi sottolineato: “Prima della mia collaborazione, ...

‘Ndrangheta Emilia - così parlava Caruso con il fratello Albino : “Dobbiamo sucChiare dall’azienda…”. Le intercettazioni : “Io con Salvatore gli parlo chiaro, gli dico… Salvatò, non la dobbiamo affogare sta azienda, dobbiamo cercare di pigliare la minna e succhiare o no?”. così si esprimeva Giuseppe Caruso, presidente del consiglio comunale di Piacenza, intercettato nel 2015 dagli investigatori coordinati dalla Dda di Bologna mentre parlava con il fratello Albino, anche lui arrestato. Secondo il Gip Alberto Ziroldi, che ha per lui disposto la ...

Intercettazioni - Salvini : “In galera Chi fa uscire dalle procure quelle sulla vita privata e Chi le pubblica sui giornali” : In galera. Deve finirci, secondo il ministro dell’Interno Matteo Salvini, chi fa uscire le Intercettazioni sulla “vita privata” dalle procure e “chi le pubblica sui giornali“. Ovvero i giornalisti. Il vicepremier leghista ha enunciato il precetto nello stesso discorso in cui ha chiesto “una seria e definitiva riforma della magistratura” a margine del Festival del Lavoro a Milano. Se nella pubblicazione ...

Csm - GenChi : “Trojan nelle intercettazioni? Fanno giustizia ma inquietano perché uso è delegato a privati”. E ricorda Falcone : “L’uso dei trojan nelle intercettazioni? L’aspetto che più mi inquieta è il fatto che l’uso dei trojan è delegato a soggetti privati fuori dall’arco istituzionale“. Sono le parole dell’avvocato Gioacchino Genchi, intervistato nella trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. L’esperto informatico spiega: “L’attivazione e la disattivazione dei trojan, ...

Di Maio : “Il Pd ha messo il bavaglio alle intercettazioni - non Berlusconi. Grazie a Spazzacorrotti ora nuove inChieste” : “Prima di questo governo si era messo il bavaglio alle intercettazioni, e non l’aveva fatto Berlusconi. Noi abbiamo sbloccato una norma e succede come in Umbria, in cui c’era un segretario di una partito che diceva ‘se ci ascoltassero, stiamo facendo un reato ogni 5 minuti sulla sanità’ e lo stavano ascoltando Grazie a un virus trojan e lo hanno arrestato”. A dirlo, in pazza a Campobasso per il ballottaggio, Luigi ...

Milano - genitori picChiano la figlia disabile di tre anni e mezzo. Intercettazioni choc «Avveleniamo la scimmia» : «Odio mia figlia, metto il veleno nel suo mangiare. La scimmia è un grosso problema». È una delle Intercettazioni registrate dalla polizia locale tra i genitori della...

Genitori egiziani picChiavano figlia disabile. Le intercettazioni : "Avveleniamo la scimmia" : “Odio mia figlia, metto il veleno nel suo mangiare. La scimmia è un grosso problema”. E’ una delle intercettazioni registrate dalla polizia locale tra i Genitori della bambina disabile di 3 anni e mezzo picchiata e maltrattata, che loro chiamavano “scimmia”. I due sono stati fermati. In alcune conversazioni propongono di soffocarla, annegarla o avvelenarla.Secondo il Corriere della Sera la coppia ...

Belve (Nove) Mara Carfagna : “Le intercettazioni inesistenti tra me e Berlusconi? Costruite ad arte per distruggermi da Chi aveva allora forti legami in Argentina” : “Le intercettazioni hard tra me e Berlusconi non sono mai esistite: lo ha detto anche un tribunale che ha condannato per diffamazione Sabina Guzzanti che ha utilizzato quelle presunte telefonate per un attacco estremamente pesante”. La vice presidente della Camera Mara Carfagna, prima ospite di “Belve”, il ciclo di interviste condotte da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 31 maggio alle 22.45, torna con la memoria al 2012, quando il ...

Smantellata potente rete di 'ndrangheta. Gratteri come Falcone : "Uno come lui è a risChio" - dicono nelle intercettazioni : Trentacinque arresti a Crotone. Le accuse sono anche relative a droga, usura e porto illegale di armi