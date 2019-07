Chi è Austin Butler | il nuovo Elvis Presley di Baz Luhrmann

vanityfair

(Di martedì 16 luglio 2019) «Un attore in grado di evocare i movimenti naturali e le qualità vocali, così come l’immensa vulnerabilità dell’artista». Baz, che i casting ha protratto per mesi e mesi, ha scelto infineper interpretarenel film che ne racconterà vita e carriera. «Attraverso una serie prolungata di provini e laboratori di musica e recitazione, ho saputo senza alcun dubbio di aver trovato qualcuno in grado di incarnare lo spirito di una delle figure maschili più rappresentative del mondo», ha detto il regista, di ritorno dietro la macchina da presa dopo The Great Gatsby., un giovane californiano di 28 anni, l’ha spuntata sulla concorrenza (e, pare, su Harry Styles) per la sua natura contraddittoria, per la capacità di mostrarsi fragile e forte al tempo stesso, per la voce, che sul palco di Broadway è stata applaudita più volte. LEGGI ANCHEAnsel ...

