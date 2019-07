Cheronbyl | si suicida a 61 anni uno degli eroi del disastro | drastica accusa della figlia

liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Si sarebbe tolto la vita per la serie tv Hbo sulnucleare di Chernobyl. Nagashibay Zhusupov, 61, si èto lanciando dal quinto piano di un palazzo di Aktobe in Kazakistan dopo aver guardato la fiction sulnucleare del 1986 in Ucraina. Zhusupov, riporta Il Giornale che ci