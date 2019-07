Chernobyl | ' liquidatore' eroe si suicida dopo aver visto la serie tv prodotta da Sky

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Una terribile tragedia si è verificata in Ucraina, dove nello scorso giugno uno dei cosiddetti "liquidatori" disi sarebbe improvvisamente tolto la vita. A raccontare la vicenda ai media di tutto il mondo è stata la figlia 25enne della vittima. Lui aveva 61 anni e si chiamava Nagashibay Zhusupov. Era il 26 aprile del 1986, ben 33 anni fa, quando il reattore nucleare della centrale diimprovvisamente esplose. Fu una tragedia immane: i soccorsi partirono immediatamente proprio per contenere la fuoriuscita di materiale radioattivo, e ovviamente per portare via le vittime e i superstiti. Tra i primi ad accorrere sul luogo del fatto di cronaca fu proprio Zhusupov. In queste settimane in tv sta spopolando lada Sky, la quale appunto ripercorre quei tragici momenti dell'esplosione della centrale nucleare. Molto probabilmente il 61enne non c'è l'ha fatta a ...

