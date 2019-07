Chernobyl | il liquidatore suicida e la tv che riaccende un dibattito in realtà mai spento

blogo

(Di martedì 16 luglio 2019) La storia del disastro nucleare diè fatta di numerosi personaggi. Le loro storie sono state raccontate abilmente nella miniserie che Sky Atlantic ha mandato in onda in queste settimane (l'ultima puntata è stata trasmessa l'8 luglio scorso) e che ha riaperto una ferita tra tutti coloro che a, in quei giorni e settimane dopo il 26 aprile 1986 c'erano.Tra queste persone, anche Nagashibay Zhusupov, 61enne che il mese scorso si sarebbe tolto la vita gettandosi dal tetto di un edificio di cinque piani ad Aktobe, in Kazakhstan. Una tragedia che assume dei contorni, se possibile, ancora più drammatici se si leggono le dichiarazioni della figlia dell'uomo, secondo cui il padre si sarebbe tolto la vita dopo che la miniserie gli ha riportato alla mente ricordi troppo dolorosi, nonché quello che definiva un vero e proprio tradimento da parte dello Stato. ...

