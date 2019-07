Sei una gran gn***a! Bianca Atzei incanta tutti su Instagram

(Di martedì 16 luglio 2019)è un vero schianto su, dove ha pubblicato l’ennesima immagine da capogiro... il suo sguardo sensuale, provocante, fa veramente girare la testa. Lei, la sua, sembra invece averla messa al posto dopo aver conosciuto la Iena Stefano Corti, con cui si sta godendo le vacanze e con cui, soprattutto, sta vivendo una bellissima love story. Sui suoi canali social la cantante posta degli scatti in cui mette in mostra tutta la sua rinnovata forma fisica. “Quando le cose devono accadere, accadono. E tu, sii pronto ad accoglierle con amore” così scrive la 32enne cantante nella didascalia su, su una foto in cui la vediamo in completo totalmente nero, con trench e mini shorts, indossando anche uno sguardo unico al mondo che la rende una vera e propria bomba sexy.E infatti i followers e gli appassionati sembrano gradire: “Bellezza di un’altra categoria”, scrivono, “Un sogno per chi ti sta accanto.. una Dea per me!”. Ma non si finisce qui: “Sei diventata unagn***a”, “Che schianto!”, e ancora, “Questa è classe, finezza ed eleganza!”, “Sei incantevole”, “Senza Parole”, “Wow, che gambe!”. Infattidimostra di avere un fisico veramente niente male. E anche lei sembra esserne consapevole, giocando con pose sexy e sguardi hot.