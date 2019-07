Che fine hanno fatto le rocce lunari delle missioni Apollo

Enrico Mentana e quella musica al TgLa7 Che sembrava non avere fine : “Cosa è successo? Non lo sapremo mai” : Avete presente la musica che introduce le anticipazioni del Tg La7? Ieri sera, lunedì 15 luglio, quella “musichetta” sembrava non finire mai. Oltre un minuto, che televisivamente parlando è davvero lungo. E alla fine di questo intermezzo musicale, ecco arrivare Enrico Mentana, abbastanza stizzito: “Vabbè, ma che era successo? Non lo sapremo mai. Buonasera, il telegiornale parte, se parte, con il nuovo braccio di ferro tra il ...

La presidente della Croazia ha ammesso Che la polizia del paese è coinvolta nei violenti respingimenti dei migranti fermati al confine : Dopo mesi di smentite ufficiali, la presidente della Croazia Kolinda Grabar Kitarovic ha di fatto ammesso che la polizia del paese è coinvolta nei violenti respingimenti di migranti e richiedenti asilo fermati al confine. Il comportamento della polizia croata è

Bollette - ecco perché la fine tutela è un buco nero per i consumatori : Secondo l’indagine effettuata dal Tavolo permanente sul superamento delle tutele di prezzo, solo un terzo degli italiani è a conoscenza della fine del mercato tutelato per luce e gas...

Formula 1 - Coulthard sprezzante contro Vettel : “Seb guida come Michael SchumaCher… a fine carriera” : L’ex pilota scozzese ha commentato l’episodio avvenuto a Silverstone tra il tedesco e l’olandese, lanciando una frecciata al pilota della Ferrari Sebastian Vettel è finito nell’occhio del ciclone dopo quanto avvenuto a Silverstone, dove il tedesco ha tamponato clamorosamente Max Verstappen al giro numero 33. Photo4/LaPresse Un errore imperdonabile per il driver della Ferrari, costretto a chiudere penultimo una gara ...

Gabriele Greco di Vivere e Centovetrine si vede poco ultimamente in tv : ecco Che fine ha fatto : Non si vede da tempo sul piccolo schermo, ma Gabriele Greco è sicuramente ben impresso nella mente di chi seguiva “Vivere” e “Centovetrine”, due delle soap opera Mediaset più seguite e amate. Per anni Greco è stato tra i protagonisti. Nella soap ambientata sul lago di Como, interpretava Luca Canale, rampollo di una ricca famiglia, fra amori e intrighi. Poi sono arrivate altre serie di successo come “Squadra Antimafia”, “Capri “e “Provaci Ancora ...

Vorrei arrivare in fretta alla fine - ho paura! Deborah Ballesio e la profezia della sua morte nel libro Che stava scrivendo : «Mi sembra di essere prigioniera e di non potermi liberare più dalla paura». Deborah Ballesio, la donna di 40 anni uccisa dall’ex marito durante una serata di karaoke, aveva profetizzato la sua fine nelle pagine di un libro scritte insieme a un suo amico scrittore. Come riporta il Corriere.it la donna aveva scelto di raccontare della sua esperienza ma già sembrava sapere quale sarebbe stata la fine della sua storia.\\ Edoardo Raspelli, famoso ...

CorSport : entro fine settimana visite mediChe per Elmas : Per Elmas è tutto fatto. La trattativa sarebbe chiusa a 15 milioni più bonus. Il Corriere dello Sport scrive che tra oggi e domani le prospettive e i piani del centrocampista macedone 19enne saranno più chiari. Ma che entro il fine settimana Elmas dovrebbe sottoporsi alle visite mediche e raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Dimaro. Un’operazione da considerarsi chiusa. Elmas è stato la prima scelta di Ancelotti per il centrocampo ...

DS TECheETAH in testa a una manChe dalla fine del campionato : Pur non avendo conquistato punti nella prima gara di New York segnata da diversi incidenti, Jean-Éric Vergne e DS TECHEETAH continuano a guidare le classifiche, con André Lotterer, alla luce del risultato della prima gara, che partirà nella manche finale con il secondo gruppo di qualifiche. Sia lui sia Vergne restano quindi in buona posizione […] L'articolo DS TECHEETAH in testa a una manche dalla fine del campionato sembra essere il ...

Che fine farà (in Tv) «Miss Italia»? : 01. Nicole Nietzsch (Miss Equilibra Trentino Alto Adige)02. Mara Boccacci (Miss Equilibra Emilia Romagna)03. Naomi Rizzo (Miss Miluna Calabria 2018)04. Marta Murru (Miss Liguria)05. Laura Schiavoni (Miss Rocchetta Bellezza Marche)06. Lucrezia Perelli (Miss Cinema Umbria)07. Martina Iacomelli (Miss Cinema Toscana)08. Chiara Bordi (Miss Miluna Lazio)09. Giuliana Panzino (Miss Rocchetta Bellezza Calabria)10. Erika Franceschini (Miss Equilibra ...

Lega e M5s cambiano la Costituzione. Che fine hanno fatto Zagrebelsky & co? : Nel silenzio generale della maggior parte dei costituzionalisti italiani, abituati a strillare contro la deriva autoritaria ogni qualvolta la cultura riformista del nostro paese ha tentato di modificare quelle parti della Costituzione repubblicana non più adeguate alle radicali trasformazioni social

Che fine ha fatto Elia Fongaro? Confessioni e progetti : Ultime notizie su Elia Fongaro: ecco cosa c’è da sapere sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip Elia Fongaro continua a studiare recitazione: dopo la sua esperienza al Gf, ha capito che il suo sogno più grande è quello di diventare un attore con la ‘a’ maiuscola. Si sta impegnando duramente, ma trova sempre il tempo […] L'articolo Che fine ha fatto Elia Fongaro? Confessioni e progetti proviene da Gossip e Tv.

Tour de France – La felicità di Giulio Ciccone : “da bambino sognavo la maglia gialla. A fine gara ero arrabbiato perchè…” : Giulio Ciccone nuova maglia gialla del Tour de France: il ciclista italiano spiega di essersi arrabbiato per il secondo posto odierno, salvo poi esplodere di gioia alla notizia di essere il nuovo leader della corsa Grande felicità per Giulio Ciccone dopo la conquista della maglia gialla al Tour de France. Pur avendo terminato la corsa odierna in seconda posizione, il ciclista italiano è diventato leader della Grande Boucle. E pensare che ...

Ritiro Juve 2019 Continassa : convocati - data inizio e fine. Le amiChevoli : Ritiro Juve 2019 Continassa: convocati, data inizio e fine. Le amichevoli Parte la prima stagione della Juventus di Maurizio Sarri: i bianconeri si ritroveranno alla Continassa domani 10 luglio 2019. Ritiro Juve 2019: si comincia il 10 luglio, partenza per l’Asia il 18 luglio Domani 10 luglio 2019 parte la stagione della Juventus di Maurizio Sarri: tutta la squadra si ritroverà alla Continassa, non ci saranno solo Dybala, Alex Sandro, ...

Ritiro Juve 2019 Continassa : convocati - data inizio e fine. Le amiChevoli : Ritiro Juve 2019 Continassa: convocati, data inizio e fine. Le amichevoli Parte la prima stagione della Juventus di Maurizio Sarri: i bianconeri si ritroveranno alla Continassa domani 10 luglio 2019. Ritiro Juve 2019: si comincia il 10 luglio, partenza per l’Asia il 18 luglio Domani 10 luglio 2019 parte la stagione della Juventus di Maurizio Sarri: tutta la squadra si ritroverà alla Continassa, non ci saranno solo Dybala, Alex Sandro, ...